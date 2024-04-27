Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? CANLI DERBİ İZLE! Maç saat kaçta ve işte muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında büyük bir derbiye sahne olacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda zirve mücadelesi verecek. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte maçın canlı yayınlanacağı kanal…
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında büyük bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda zirve mücadelesi verecek. Maçın hakemliğini Volkan Bayarslan'ın yapacağı karşılaşma, ligde şampiyonluk ümitlerini koruyan her iki takım için de büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Tadic, Szymanski (Mert Hakan Yandaş), Dzeko.
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.
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