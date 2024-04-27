Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? CANLI DERBİ İZLE! Maç saat kaçta ve işte muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında büyük bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda zirve mücadelesi verecek. Maçın hakemliğini Volkan Bayarslan'ın yapacağı karşılaşma, ligde şampiyonluk ümitlerini koruyan her iki takım için de büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?