Murat Kurum’dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ziyaret! Dursun Özbek: İstanbul için bir şans olduğunu düşünüyorum

İSTANBUL'DA SPOR TURİZMİ OLACAK

Göreve geldiklerinde her türlü desteği bu manada gençliğe ve İstanbul'a vereceklerini vurgulayan Kurum, burasının birçok medeniyeti ve kültürü birleştiren bir kent olduğunu anımsattı.

Amaçlarının bu medeniyetin, kültürün, sanatın içinde İstanbul'u spor şehri de yapmak olduğuna dikkati çeken Kurum, "Her mahallesinde gençlerimiz güvenle, huzurla spor yapabilsinler. İstanbullular her sabah ama Beşiktaş Meydanı'nda ama Kadıköy sahilinde ama mahallelerin içerisinde kuracağımız spor tesislerinde aileleriyle birlikte huzur içerisinde yürüsünler, koşsunlar, spor yapsınlar. Buralardaki tesislerimizde, altyapı tesislerimizde, amatör spor kulüplerimizle büyük kulüplerimizi birleştirip, o kardeşlik hukukunu mahalleye çekmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Murat Kurum, İstanbul'da Avrupa şampiyonaları, olimpiyat oyunları ve büyük spor organizasyonları yapılması üzerine çalışmaları olacağını belirterek, spor turizminin önemine değindi.

Tüm kulüplerin, kendilerinin kardeşi ve bu manada çözüm ortağı olacağının altını çizen Kurum, İstanbul'daki 3 büyük spor kulübüyle birlikte ilçe ve Anadolu takımlarıyla da çalışacaklarını bildirdi.

"TÜM KARDEŞLERİMİZ GÜVEN, HUZUR İÇERİSİNDE VE ZAMANINDA MAÇA YETİŞEBİLECEKLER"

Kurum, bir basın mensubunun, futbol maçlarında taraftarların girişleri ve çıkışları sırasında oluşan trafiğe yönelik çalışmalarını sorması üzerine, şunları paylaştı:

"Trafik çilesi sadece taraftarımızın değil, tüm İstanbulluların bugün yaşamış olduğu bir durum. Trafik sorununun çözümüne ilişkin gerekli adımları hızlı bir şekilde, acil eylem planları çerçevesinde atacağız. Beşiktaş taraftarı, maça gelen tüm kardeşlerimiz, güven, huzur içerisinde ve zamanında maça yetişebilecekler. Yani gelip burada saatlerce beklemek zorunda kalmayacaklar. Buna ilişkin de projelerimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte detaylı bir şekilde açıklayacağız."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat ise Murat Kurum'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine seçim yarışında başarılar diledi.