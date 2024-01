Murat Kurum’dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ziyaret! Dursun Özbek: İstanbul için bir şans olduğunu düşünüyorum

"İSTANBUL'U BİR SPOR ŞEHRİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray'ın çok köklü bir kulüp olduğunu ifade eden Kurum, "Galatasaray 100 yılı aşkın bir geçmişi olan başarılı olan hepimizin göğsünü kabartan bir kulübümüz. İstanbul'u bir spor şehri yapmak istiyoruz. Bunun için büyük spor kulüplerimizle İstanbul'un dinamikleriyle her mahallede, her sokakta spor tesisi olsun istiyoruz. Burada büyük spor kulüplerimizle amatör spor kulüplerimizi birleştireceğimiz. Onlara destek vereceğimiz gençlerimizi yetiştireceğimiz tesisleri hızlı bir şekilde inşa bizin için çok değerli. Mahallelerimizde gençlerimizin, kadınlarımızın güvenli huzurlu spor yapabilecekleri tesislerin inşasını gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki burada başarılı gençler yetişsin. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın bizim göğsümüz kabarsın. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de geçmişten yana buyana olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla kulüplerimize destek olacağız. Gençlerimizin sayısı artıkça sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunun İstanbul'un her yerinde daha güçlü yaşanacağına inanıyorum. Bunun için de biz verdiğimiz tüm sözleri tutmaya gayret gösterdik. Bizi bilenler şöyle tarif eder. 'Murat Kurum bir söz veriyorsa o sözü tutmanın gayreti içinde olur. O söz verdiyse o bir şekilde gerçekleşir. Ben de buradan tüm İstanbul gençliğimize söz veriyorum ki her mahallesinde spor yapabileceğiniz tesislerin inşasını kulüplerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve olimpiyat şehrimizin alt yapısını böyle hazırlayacağız. Avrupa şampiyonalarını İstanbulumuz'da yapacağız. İstanbulumuz spor turizmini artıracağız" ifadelerini kullandı.