Murat Kurum'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ziyaret! Dursun Özbek: İstanbul için bir şans olduğunu düşünüyorum
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş ve Galatasaray'a ziyarette bulundu. Kurum, İstanbul'u bir spor şehri haline getireceklerini ifade ederken maç saatlerinde trafik nedeniyle taraftarların yaşadığı sorunlara da çözüm üreteceklerini söyledi. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Şahsi kanaatim Sayın Bakan’ın İstanbul için bir şans olduğudur. Özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim." ifadelerini kullandı. Öte yandan Murat Kurum, ziyaretlerini Türk futbolunun köklü bir diğer kulüpleri olan Beşiktaş ve Fenerbahçe ile sürdürdü. İşte detaylar...
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum yerel seçim çalışmaları kapsamında Tüpraş Stadı'nda, Beşiktaş Spor Kulübü yöneticileriyle bir araya geldi.
Kulüp Başkanı Hasan Arat ve yöneticilerce karşılanan Kurum'a, Cumhuriyet'in 100, Beşiktaş Spor Kulübü'nün ise 120. yılı sebebiyle tasarlanan, isminin yazılı olduğu 34 numaralı 2023-2024 sezonu formalar hediye edildi.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Kurum, gün boyu spor kulüplerini ziyaret edeceğini dile getirdi.
Murat Kurum, ilk nokta olan Beşiktaş'ın, 120 yılı aşkın bir maziye sahip, Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biri olduğunu, taraftarının siyah ve beyaz aşkını çok iyi bildiklerini söyledi.
"BİR TELEFON KADAR YAKIN OLDUK"
Kurum, "Beşiktaş'ımız gibi ülkemizin marka değeri olan spor kulüplerinin hep yanında olmaya gayret gösterdik. Hem bakanlığım döneminde hem genel müdürlük yaptığım dönemde de spor kulüplerinin bizden bir talebi, ihtiyacı varsa bir telefon kadar yakın olduk. Bunu da bugün kıymetli Başkanıma ifade ettim." diye konuştu.
Bakanlığı döneminde Türkiye'de UEFA standartlarına uygun 19 stadyum inşa edildiğini belirten Kurum, ayrıca çocukların ve gençlerin spor yapacağı merkezleri yaptıklarını kaydetti.
"BİZ HEP SPORUN YANINDA OLDUK"
Kurum, spor kulüplerinin tesisleşmesi adına taşın altına ellerini koyduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"1 Nisan sabahı da Beşiktaş Spor Kulübümüzün tesisleşmesi, altyapı tesislerini güçlü bir şekilde kurabilmesi, orada yeni Sergen Yalçın'lar, Metin-Ali-Feyyaz'ların yetişebilmesi, bu tesisleri kazandırmak için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyacağımızı bugünden sizlerin huzurunda da ifade etmek istiyorum. Biz, hep sporun yanında olduk ve bu manada da olmaya devam edeceğiz. Beşiktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim' sözünü şiar edinmiş bir kulübümüzdür. Biz de bugün aynı duygularla gençlerimizin zeki, çevik, ahlaklı, spor yapabilecek Türk gençliğinin yetişmesi alanında da elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız."
İSTANBUL'DA SPOR TURİZMİ OLACAK
Göreve geldiklerinde her türlü desteği bu manada gençliğe ve İstanbul'a vereceklerini vurgulayan Kurum, burasının birçok medeniyeti ve kültürü birleştiren bir kent olduğunu anımsattı.
Amaçlarının bu medeniyetin, kültürün, sanatın içinde İstanbul'u spor şehri de yapmak olduğuna dikkati çeken Kurum, "Her mahallesinde gençlerimiz güvenle, huzurla spor yapabilsinler. İstanbullular her sabah ama Beşiktaş Meydanı'nda ama Kadıköy sahilinde ama mahallelerin içerisinde kuracağımız spor tesislerinde aileleriyle birlikte huzur içerisinde yürüsünler, koşsunlar, spor yapsınlar. Buralardaki tesislerimizde, altyapı tesislerimizde, amatör spor kulüplerimizle büyük kulüplerimizi birleştirip, o kardeşlik hukukunu mahalleye çekmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Murat Kurum, İstanbul'da Avrupa şampiyonaları, olimpiyat oyunları ve büyük spor organizasyonları yapılması üzerine çalışmaları olacağını belirterek, spor turizminin önemine değindi.
Tüm kulüplerin, kendilerinin kardeşi ve bu manada çözüm ortağı olacağının altını çizen Kurum, İstanbul'daki 3 büyük spor kulübüyle birlikte ilçe ve Anadolu takımlarıyla da çalışacaklarını bildirdi.
"TÜM KARDEŞLERİMİZ GÜVEN, HUZUR İÇERİSİNDE VE ZAMANINDA MAÇA YETİŞEBİLECEKLER"
Kurum, bir basın mensubunun, futbol maçlarında taraftarların girişleri ve çıkışları sırasında oluşan trafiğe yönelik çalışmalarını sorması üzerine, şunları paylaştı:
"Trafik çilesi sadece taraftarımızın değil, tüm İstanbulluların bugün yaşamış olduğu bir durum. Trafik sorununun çözümüne ilişkin gerekli adımları hızlı bir şekilde, acil eylem planları çerçevesinde atacağız. Beşiktaş taraftarı, maça gelen tüm kardeşlerimiz, güven, huzur içerisinde ve zamanında maça yetişebilecekler. Yani gelip burada saatlerce beklemek zorunda kalmayacaklar. Buna ilişkin de projelerimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte detaylı bir şekilde açıklayacağız."
Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat ise Murat Kurum'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine seçim yarışında başarılar diledi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü'nü ziyaret etti. İBB Adayı Kurum'u Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet karşıladı.
Herkesle tek tek el sıkışan Murat Kurum, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Başkan Özbek tarafından Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel tasarlanan forma hediye edildi. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum basın açıklamasında bulundu.
11 ilin etkilendiği 6 Şubat'ta depreminde tüm spor kulüplerinin ve vatandaşların birlik ve beraberlik duygusu için seferber olduğunu hatırlatan Kurum, "Acılarımız ortak olduğu için tüm spor kulüplerimiz ve 85 milyon kardeşimiz deprem bölgesine akın etti. Orada depremzede kardeşlerimize yardım edebilmek için seferber oldu. Hızlı bir şekilde de dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik anlayışıyla milletimiz tek yürek oldu ve 11 ilimizi ayağa kaldırmak depremzede kardeşlerimizi en hızlı şekilde eski hayatlarına döndürmek için büyük mücadele verdiler. Kulüplerimiz o kadar finansal yükleri olmasına rağmen gerek konteyner kent gerek kalıcı konutlar konusunda takdire şayan bir duruş sergiledi. Bu manada da spor kulüplerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
"İSTANBUL'U BİR SPOR ŞEHRİ YAPMAK İSTİYORUZ"
Galatasaray'ın çok köklü bir kulüp olduğunu ifade eden Kurum, "Galatasaray 100 yılı aşkın bir geçmişi olan başarılı olan hepimizin göğsünü kabartan bir kulübümüz. İstanbul'u bir spor şehri yapmak istiyoruz. Bunun için büyük spor kulüplerimizle İstanbul'un dinamikleriyle her mahallede, her sokakta spor tesisi olsun istiyoruz. Burada büyük spor kulüplerimizle amatör spor kulüplerimizi birleştireceğimiz. Onlara destek vereceğimiz gençlerimizi yetiştireceğimiz tesisleri hızlı bir şekilde inşa bizin için çok değerli. Mahallelerimizde gençlerimizin, kadınlarımızın güvenli huzurlu spor yapabilecekleri tesislerin inşasını gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki burada başarılı gençler yetişsin. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın bizim göğsümüz kabarsın. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de geçmişten yana buyana olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla kulüplerimize destek olacağız. Gençlerimizin sayısı artıkça sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunun İstanbul'un her yerinde daha güçlü yaşanacağına inanıyorum. Bunun için de biz verdiğimiz tüm sözleri tutmaya gayret gösterdik. Bizi bilenler şöyle tarif eder. 'Murat Kurum bir söz veriyorsa o sözü tutmanın gayreti içinde olur. O söz verdiyse o bir şekilde gerçekleşir. Ben de buradan tüm İstanbul gençliğimize söz veriyorum ki her mahallesinde spor yapabileceğiniz tesislerin inşasını kulüplerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve olimpiyat şehrimizin alt yapısını böyle hazırlayacağız. Avrupa şampiyonalarını İstanbulumuz'da yapacağız. İstanbulumuz spor turizmini artıracağız" ifadelerini kullandı.
"SONUNDA KUPAYI HAK EDEN ALACAK"
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Kurum, "İki başaralı kulübümüz dişe diş bir mücadele gerçekleştiriyorlar. İnşallah hak eden kazansın diyoruz. Beşiktaşımız da İnşallah toparlanacaktır. Bizim tuttuğumuz, gönül verdiğimiz takımlar farklı olabilir ama bu birlik ve beraberlik her şeyden öte. Birliğimizi ve beraberliğimiz hep birlikte koruyacağız. Ve göğsümüzü takımlarımız kabartacak. İnşallah işin sonunda da hak eden kupayı alacak. Orada da şampiyon olmuş kulübümüzü alkışlayacağız. Destekleyeceğiz onun sevincine destek olacağız" diye konuştu.
"BEN İSTANBUL'UN TÜM KULÜPLERİNİN TARAFTARIYIM"
Hangi takımın taraftarı olduğunun sorulması üzerine Kurum, "Bizim de gönül verdiğimiz bir takım var ama Ben İstanbul'un tüm kulüplerinin taraftarıyım. Bunu sözle değil icraatla de göstereceğim, 1 Nisan sabahı tüm İstanbullar, spora gönül vermiş tüm kardeşlerimiz görecektir. Bir telefon kadar başkanlarımıza kulüplerimize yakın olacağız. Spor için yapılması gerekenleri hayata geçireceğiz. Bundan önce böyle yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" diye konuştu.
"ŞAHSİ KANAATİM SAYIN BAKAN'IN İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS OLDUĞUDUR"
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Sayın Bakan'ın bu seçimlerle ilgili Galatasaray'a yapacağı projeler ile ilgili çok doyurucu bilgiler aktardı. Sayın Bakan ile Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 yıl öncesine kadar gidiyor. Özellikle kendisinin 6 Şubat'taki deprem felaketinde çok yakın bir iş birliğimiz oldu. Galatasaray olarak depremin birinci gününden itibaren Bakanımız ile birlikte oradaydık. Galatasaray'ın yapması gerekenleri kendisi ile her gün istişare ettik. Bu manada orada verdiğimiz hizmetin öncülüğünü de kendisi yapmış oldu. Büyük bir konteyner kent yaptık. Şuan orada yaşam devam ediyor. Bölgeden verilen göç sebebiyle kendisi bana kalıcı konutun önemli olduğunu söyledi. Biz de Galatasaray olarak 300 tane kalıcı konutun yapımını üstlenebileceğimizi söyledik. Bununla ilgili de bir protokol yaptık. Özellikle kalıcı konutlarla ilgili projeler devam ediyor. Bundan sonraki faaliyetlerimizde depremin yaralarını sarmak, oradaki vatandaşlarımıza gereken ilgiyi ve desteği göstermek için Galatasaray her zaman hazır. Bugüne kadar Sayın Bakanımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Sayın Bakanımızın İstanbul'a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Şahsi kanaatim Sayın Bakan'ın İstanbul için bir şans olduğudur. Özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim. Bu konu ile ilgili olarak 31 Mart seçimlerinin Türkiye için, İstanbul için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakanıma da başarılar diliyorum" dedi.
MURAT KURUM'DAN FENERBAHÇE'YE ZİYARET
Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok branşta büyük birikime sahip köklü spor kulübümüz Fenerbahçe'yi ziyaret ettik. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştuk. Asrın felaketi sonrası birlikte çalıştığımız deprem bölgesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Süper Kupa finalinin deprem bölgesinde oynanması için de istişarelerde bulunduk. Fenerbahçe yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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