Murat Kurum’dan İmamoğlu’nun ajans senaryolarına tepki: Bırakın yabancı büyükelçilerle görüşmeye devam etsin

CUMARTESİ İSTANBUL'UN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TANITILACAK

Bir basın mensubunun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok ilin belediye başkan adaylarını açıklayacağını" anımsatarak, İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağını, "100 Günlük Eylem Planı" tanıtımının ne zaman yapılacağını, hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin nasıl geçtiğini sorduğu Kurum, her günlerinin güzel ve neşeli geçtiğini ifade etti.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve teşkilatlarla istişarelerini yaptıklarını, "İstanbul için en iyi nasıl olur?" diye düşünüp ortak akılla hareket ettiklerini belirtti.

Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının tanıtılacağını dile getiren Kurum, "İlçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah sokağa daha önce olduğu gibi yine milletimizin yanına çıkıp milletimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek adımlarımızı güçlü bir şekilde atacağız, heyecanlıyız." dedi.

Kurum, 30 Ocak'ta Ankara'da beyanname tanıtımının olacağını, ilçe belediye başkanları açıklandıktan sonra ise proje lansmanını yapacaklarını bildirdi.

İMAMOĞLU'NUN DEĞİRMENİNE SU TAŞIMAYIZ

Bir gazetecinin "Ekrem İmamoğlu'nun şahsınıza yönelik bir eleştirisi vardı. 'Bu millet temsilciye oy vermez.' dedi. Bununla alakalı bir cevabınız olacak mı?" sorusuna Kurum, şu yanıtı verdi:

"Biz polemikler içerisinde olmayacağız. 'Ekrem Bey şöyle dedi, Ekrem Bey böyle yaptı, işte efendim siyasi senaryolar' veya işte ajanslar üzerinden kurulan senaryolar üzerinden biz konunun içinde olmayacağız. Yani onların dümenine açıkçası su taşımayacağız. Bu konu İstanbulluların meselesi değil, öncelikle bunu söyleyeyim. İstanbulluların böyle bir derdi, sorunu yok ama kendilerinin İstanbul dışında beklentileri ve sorunları olduğu için farklı gündemler peşinde koşmaya devam ediyorlar. Aynı gördüğümüz, yaşadığımız 5 yılda olduğu gibi... Cumhurbaşkanı'mız öncelikle onların bildiği gibi, onların birlikte çalıştığı genel başkanlara benzemez. Cumhurbaşkanı'mız tecrübesiyle, vizyonuyla, bir dünya lideri, bütün dünya bunu görmüş, kabul etmiş. Girdiği tüm seçimleri kazanmış, 21 yıldır girdiği tüm seçimlerde milletin takdirini almış bir dünya lideridir. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızla çalışmaktan ancak iftihar ederiz. Cumhurbaşkanı'mız devletimizin başı, milletimizin temsilcisi ve İstanbul'umuzun efsane belediye başkanıdır. Cumhurbaşkanı'mızla konuşurken onun görüşünü alırken, onu dinlerken, onu takip ederken biz cumhuru takip ediyoruz, milletimizi takip ediyoruz. Bakış açımız da bu kadar nettir. Doğru olanın da bu olduğunu düşünüyorum ve buna göre hareket ediyorum. Tabii bizi kendileriyle karıştırıyorlar. Sürekli farklı gündemler peşinde koşmaya devam ediyorlar."