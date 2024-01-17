17 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Murat Kurum'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ziyaret! Dursun Özbek: İstanbul için bir şans olduğunu düşünüyorum
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş ve Galatasaray'a ziyarette bulundu. Kurum, İstanbul'u bir spor şehri haline getireceklerini ifade ederken maç saatlerinde trafik nedeniyle taraftarların yaşadığı sorunlara da çözüm üreteceklerini söyledi. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Şahsi kanaatim Sayın Bakan’ın İstanbul için bir şans olduğudur. Özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim." ifadelerini kullandı. Öte yandan Murat Kurum, ziyaretlerini Türk futbolunun köklü bir diğer kulüpleri olan Beşiktaş ve Fenerbahçe ile sürdürdü. İşte detaylar...