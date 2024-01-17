17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Murat Kurum'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ziyaret! Dursun Özbek: İstanbul için bir şans olduğunu düşünüyorum

Murat Kurum'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ziyaret! Dursun Özbek: İstanbul için bir şans olduğunu düşünüyorum

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2024 20:39
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş ve Galatasaray'a ziyarette bulundu. Kurum, İstanbul'u bir spor şehri haline getireceklerini ifade ederken maç saatlerinde trafik nedeniyle taraftarların yaşadığı sorunlara da çözüm üreteceklerini söyledi. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Şahsi kanaatim Sayın Bakan’ın İstanbul için bir şans olduğudur. Özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim." ifadelerini kullandı. Öte yandan Murat Kurum, ziyaretlerini Türk futbolunun köklü bir diğer kulüpleri olan Beşiktaş ve Fenerbahçe ile sürdürdü. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dursun Özbek: Kurum İstanbul için bir şans
Dursun Özbek: Kurum İstanbul için bir şans
Uzay yolculuğuna rötar! İşte nedeni…
Uzay yolculuğuna rötar! İşte nedeni…
Elektrik arızasına atlarla ulaştılar
Elektrik arızasına atlarla ulaştılar
Uzay yolculuğu yarına ertelendi!
Uzay yolculuğu yarına ertelendi!
Yerel seçim mesaisi! 2 liderle kritik görüşme
Yerel seçim mesaisi! 2 liderle kritik görüşme
Muhalefette “Karın ağrısı” tartışması!
Muhalefette “Karın ağrısı” tartışması!
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul’da trafik ne durumda?
Türk mühendislerin imzası:MOT-919!
Türk mühendislerin imzası:MOT-919!
Sömestır tatili için geri sayım!
Sömestır tatili için geri sayım!
Dev ekranlar kuruldu!
Dev ekranlar kuruldu!
Türkiye’nin uzay yolculuğuna doğru!
Türkiye'nin uzay yolculuğuna doğru!
Uzaya hatıra bileti!
Uzaya hatıra bileti!
Daha Fazla Video Göster