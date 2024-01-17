Murat Kurum'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ziyaret! Dursun Özbek: İstanbul için bir şans olduğunu düşünüyorum

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş ve Galatasaray'a ziyarette bulundu. Kurum, İstanbul'u bir spor şehri haline getireceklerini ifade ederken maç saatlerinde trafik nedeniyle taraftarların yaşadığı sorunlara da çözüm üreteceklerini söyledi. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Şahsi kanaatim Sayın Bakan’ın İstanbul için bir şans olduğudur. Özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim." ifadelerini kullandı. Öte yandan Murat Kurum, ziyaretlerini Türk futbolunun köklü bir diğer kulüpleri olan Beşiktaş ve Fenerbahçe ile sürdürdü. İşte detaylar...

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