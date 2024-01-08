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Süper Lig'de 16'ncı haftanın hakemleri açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında kimler düdük çalacak?

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Giriş Tarihi: 08.01.2024
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Süper Lig’de 16’ncı haftanın hakemleri açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında kimler düdük çalacak?

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de ertelenen 16'ncı hafta maçlarında görev alacak hakemler TFF tarafından açıklandı. Programa göre Fenerbahçe-Konyaspor maçında Kadir Sağlam, Sivasspor-Galatasaray maçında ise Zorbay Küçük düdük çalacak.

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