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Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat olacak

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Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat olacak

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacağını açıkladı. Brezilyalı oyuncunun sahalardan 2-3 ay arası uzak kalması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı'mızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza'nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup, 20 Temmuz'da artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir."

Brezilyalı oyuncunun sahalardan 2-3 ay arası uzak kalması bekleniyor.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Josef de Souza, sakatlığı ve geçireceği operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tedavisinin ardından sahalara daha güçlü döneceğini belirten 33 yaşındaki oyuncunun paylaşımı şöyle:

"Her savaşı kazanamayız ama kazanamamamız kaybettiğimiz anlamına da gelmez. Bu ameliyatı olmak zorunda kalmamak için çok savaştım ama maalesef bazen işler bizim kontrolümüzde olmuyor. Ancak her zaman başlangıçlar değil; sonlar önemlidir. Eminim ki bu sezonu her zaman olduğu gibi güçlü ve sağlam bir şekilde bitireceğim. Tekrar güçlü olmanın verdiği onurla yapmayı en çok sevdiğim şey olan futbol oynamaya devam edeceğim. Doktorlarımıza ve sağlık ekibimize ameliyat olmadan iyileşmem için gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum ama maalesef ameliyat olmak zorundayım. Artık önümüze bakma zamanı. Çok kısa süre içinde daha güçlü döneceğim"

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