Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Adana Demirspor TS maçı hangi kanalda?
Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası başladı. 37 sezon sonra çifte kupaya yaklaşan Trabzonspor, Adana deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında bir maç eksiğiyle 8 puan fark olan Trabzonspor, Adana Demirspor'u deplasmanda yenmesi halinde bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Adana Demirspor TS maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısından galibiyet alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Adana Demirspor TS maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 23 Nisan Cumartesi günü Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
TRABZONSPOR, 37 SEZON SONRA ÇİFTE KUPAYA YAKLAŞTI
Spor Toto Süper Lig'in son 5 haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde giren, Ziraat Türkiye Kupası'nda final öncesinde Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenerek avantajlı skor elde eden Trabzonspor, 37 sezon aradan sonra çifte kupa hedefini gerçekleştirmek istiyor.
Bordo-mavililer, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde 73 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselme yolunda büyük yol aldı.
Trabzonspor, bu hafta Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında puan yitirmesi, kendisinin de Adana Demirspor'u deplasmanda yenmesi halinde bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Bordo-mavili takım, bu hafta şampiyonluğu garantilemesi durumunda ligin en erken şampiyonluğa ulaşan takımı unvanını elde edecek.
En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanması halinde 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamış olacak.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 33 maçta, 21 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, kupada ise oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
ADANA DEMİRSPOR'DA HEDEF, LİDER TRABZONSPOR KARŞISINDA GALİBİYET
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahalarında Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.
Montella, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Geçen hafta 4-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçında ilk yarının dengeli oynandığını belirten Montella, Mario Balotelli'nin gördüğü kırmızı karttan sonra dengenin rakipleri lehine bozulduğunu ifade etti.
Montella, Kasımpaşa karşısında 10 kişi kalmanın dezavantaj oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Kasımpaşa ikinci yarı Fenerbahçe ile beraber en çok puan toplayan takım. Son maçı bir kenara bırakmak lazım. Çok kötü bir performans gösterdik ve birkaç oyuncumuzu da kaybettiğimiz maç oldu. Baktığınızda geçen yıl eylül ayının başında birileri Adana Demirspor'un buralara geleceğine ve ligin bitimine 5 maç kala farklı hedeflerin peşinden koşuyor olmasına en pozitif konuşan insan bile inanmayabilirdi. Buraya kadar hak ederek geldik. Hak ettiğimizi almak için de son şanslarımızı kullanacağız ve sonuna kadar gitmeye çalışacağız."
"TRABZONSPOR LİGİN EN İYİ TAKIMI"
Cumartesi günü yapacakları Trabzonspor maçında büyük beklentileri bulunduğunu aktaran Montella, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar ligin en iyi takımı olduklarını herkese gösterdiler. Ligde birinci sıradalar. Belki de çok doğru bir zamanda geliyor bu maç bizim için çünkü yenilgiden geliyoruz ve tekrar ayağa kalkmak istiyoruz. Motivasyonlar bu tarz maçlarda kendiliğinden gelir. Biz bir mağlubiyetten gelerek ayağa kalkmayı daha çok istiyoruz. Elimizden gelen en iyi şeyi yapacağız. Bu tarz maçların her zaman sonucu açıktır ama biz de kendi performansımızı koymak istiyoruz. Mario Balotelli eksik, bu bir gerçek. Belki 1-2 maç ceza alacak. O yüzden biz elimizdeki futbolcularla hazırlanacağız. Biz buraya kadar beraber geldik. Ona göre hazırlanacağız ve kendi maçımızı oynayacağız. Taraftarımızın sevgisini gördüm ve hissettim. Sosyal medyadaki yorumları ve paylaşımları gördüm, teşekkür ederim. Kafamız her zaman dik. Eğer bir insan yaptığı meslekte yüzde 100'ünü veriyorsa, sonuç ne olursa olsun kafasının her zaman dik olması lazım. Biz her zaman dimdik ayakta olacağız."
YUNUS AKGÜN: "TEK HEDEFİMİZ AVRUPA"
Orta saha oyuncusu Yunus Akgün de Kasımpaşa maçında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ve aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtti.
Trabzonspor maçını kazanarak mağlubiyeti unutturmak istediklerini vurgulayan Yunus, "Takım olarak iyi gidiyoruz. Tek hedefimiz Avrupa. Son 3 maçta iyi gidiyorduk, Kasımpaşa maçında istediğimiz sonucu alamadık ama lig çok zor artık. Son 5 maçımıza en iyi şekilde çıkıp kazanmak istiyoruz. Trabzonspor şu an şampiyonluğu bekliyor. Biz çok iyi hazırlanıyoruz. İlk maç hak etmediğimiz bir skor almıştık. İyi oynamıştık ve sonuca yansıtamamıştık. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Bu maçı da taraftarımızın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yunus, Galatasaray ile sözleşmesinin sürdüğünü anımsatarak, "Galatasaray'da sözleşmem devam ediyor. Şu an onu düşünmüyorum, tek hedefim Adana Demirspor'u Avrupa'ya götürmek. Bunun için çalışıyorum. Sezon bittiğinde neler olacak göreceğiz. Her takımın oyun sistemi farklı oluyor. Ben Adana Demirspor'un oyun sistemine tam uydum diyebilirim. Tabii ki Galatasaray'a gittiğimde nasıl olacak? Orada teknik direktör nasıl oynatıyor? Bunlar tabii ki önemli." şeklinde konuştu.
RASSOUL: "TRABZONSPOR MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"
Defans oyuncusu Khadim Rassoul da Trabzonspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Maçta elimizden gelen mücadeleyi sergileyip galip gelmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı hayal kırıklığıyla geçti. Almamız gereken dersleri aldığımıza inanıyorum. Tekrar çalışıp Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Farklı bölgelerde oynama sebebim kendime olan güvenimden kaynaklı. Orta sahada oynamak benim için daha rahat. Fakat hocamız kalitemi biliyor, nerede görev verirse orada forma giymek durumundayım. Benim için problem değil. Oruç tutmanın benim açımdan motive edici olduğuna inanıyorum. Allah güç veriyor, oruç tutmaktan dolayı herhangi bir sorun yaşamıyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Adana Demirspor TS maçı hangi kanalda?
- Survivor'da dengeler şaştı! Acun Ilıcalı son noktayı koydu, takımlar değişti! Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?
- Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olur mu? Kabine Toplantısı açıklamaları...
- 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?
- 23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları seçenekleri
- 23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- KYK bursları ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursu bayramdan önce yatacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Bayram kredisi ile nakit ihtiyacı olanlar rahat nefes alacak! 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası duyuruldu
- 2000'den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...