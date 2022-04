Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Adana Demirspor TS maçı hangi kanalda?

"TRABZONSPOR LİGİN EN İYİ TAKIMI"

Cumartesi günü yapacakları Trabzonspor maçında büyük beklentileri bulunduğunu aktaran Montella, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar ligin en iyi takımı olduklarını herkese gösterdiler. Ligde birinci sıradalar. Belki de çok doğru bir zamanda geliyor bu maç bizim için çünkü yenilgiden geliyoruz ve tekrar ayağa kalkmak istiyoruz. Motivasyonlar bu tarz maçlarda kendiliğinden gelir. Biz bir mağlubiyetten gelerek ayağa kalkmayı daha çok istiyoruz. Elimizden gelen en iyi şeyi yapacağız. Bu tarz maçların her zaman sonucu açıktır ama biz de kendi performansımızı koymak istiyoruz. Mario Balotelli eksik, bu bir gerçek. Belki 1-2 maç ceza alacak. O yüzden biz elimizdeki futbolcularla hazırlanacağız. Biz buraya kadar beraber geldik. Ona göre hazırlanacağız ve kendi maçımızı oynayacağız. Taraftarımızın sevgisini gördüm ve hissettim. Sosyal medyadaki yorumları ve paylaşımları gördüm, teşekkür ederim. Kafamız her zaman dik. Eğer bir insan yaptığı meslekte yüzde 100'ünü veriyorsa, sonuç ne olursa olsun kafasının her zaman dik olması lazım. Biz her zaman dimdik ayakta olacağız."