Trabzonspor 2-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında heyecan sürüyor. Zirvenin iddialı takımlarından Trabzonspor, sahasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Galatasaray karşılaşmasında yediği son saniye golüyle beraberlik serisi 5 maça çıkan Fırtına, Karagümrük engelini 2-0 ile geçti ve bu kötü seriye son verdi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Djaniny kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 63'e çıkartan Trabzonspor 4. sırada yer aldı. Konuk Fatih Karagümrük ise 50 puanla 9. sırada kaldı.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Salibur'un uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12.dakkada Berat'ın şutunda kale sahası önünde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Fatih Kuruçuk'un eline çarptı. VAR'a giden hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada penaltı atışını kullanan Djaniny, kaleci Viviano'nun solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Fatih Kuruçuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

35. dakikada Lewis Baker'in derinlemesine pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Djaniny'in vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Serhat'ın sağ taraftan yerden ortasında kale sahası içindeki Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

55. dakikada Ndao'nun sağ taraftan ortasında yakın mesafeden Salibur'un vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla kornere çeldi.

56. dakikada ceza sahası dışından Ndao'nun sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

66. dakikada Serhat'ın hatalı geri pasında topu kapan Djaniny, kaleci Viviano'yu da geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0



Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.





Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Mehmet Can Hanoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar Ie xx (Hosseini dk. 46 x), Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat xx, Lewis Baker xx, Yusuf Sarı xx (Flavio dk. 61 x), Ekuban xx, Nwakaeme xx (Safa Kınalı dk. 90+2 ?), Djaniny xx (Abdulkadir Ömür dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Ömür, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad x, Fatih Kuruçuk xx, Zukanovic x (Campi dk. 46 x), Serhat xx, Biglia x (Bertolacci dk. 64 x), Aksel Aktaş x, Efe Tatlı x, Jimmy Durmaz x (Ndao dk. 29 x), Salibur x, Mevlut x (Borini dk. 64 x)

Yedekler: Yavuz, Aykut Özer, Muhammed, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Djaniny (dk. 15 pen. ve 66) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Marlon (Trabzonspor), Campi, Fatih Kuruçuk, Borini (Fatih Karagümrük)