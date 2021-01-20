CANLI | Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle
CANLI | Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde sezonun flaş ekibi Atakaş Hatayspor evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KARŞILAŞMADA İLK 11'LER BELLİ OLDU
Süper Lig'in 20. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Topladığı 31 puanla 5. sırada yer alan Atakaş Hatayspor kendi sahasında 24 puanlı Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş. Karşılamanın canlı takibini ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından yapabilirsiniz.
KARŞILAŞMADA İLK 11'LER BELLİ OLDU
Hatayspor: Akın, Popov, Sackey, Renan, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Adem, Kubilay, Zeki, Umut Bulut.