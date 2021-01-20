20 Ocak 2021, Çarşamba
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CANLI | Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

CANLI | anlatım izle | Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde sezonun flaş ekibi Atakaş Hatayspor evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021
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CANLI | Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 20. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Topladığı 31 puanla 5. sırada yer alan Atakaş Hatayspor kendi sahasında 24 puanlı Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş. Karşılamanın canlı takibini ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından yapabilirsiniz.

KARŞILAŞMADA İLK 11'LER BELLİ OLDU
Hatayspor: Akın, Popov, Sackey, Renan, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Adem, Kubilay, Zeki, Umut Bulut.

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