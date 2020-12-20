Denizlispor - Alanyaspor (CANLI ANLATIM)
Süper Lig lideri Alanyaspor, 13. hafta maçında Denizlispor'a konuk oluyor. Denizlispor-Alanyaspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'deki haberimizden takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Yukatel Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Bergdich, Murawski, Recep, Aissati, Mesanovic, Sagal, Rodallega
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur, Siopis, Salih, Berkan, Bakasetas, Davidson, Bareiro