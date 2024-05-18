6-8 Ekim olaylarında evlatlarını kaybeden acılı ailelerden karar sonrası ilk sözler: Bizim ciğerimizi yaktılar, kim olursa olsun cezalarını çeksinler





"HEM SEVİNDİK, HEM ÜZÜLDÜK"

Sabah'ın haberine göre mahkemenin kararı, kurbanların ailelerini hem sevindirdi hem de üzdü. Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, "Oğlum öldürüldüğünde eşi ikinci çocuğuna hamileydi. Torunum babasız dünyaya geldi. Biz aileler olarak hep adalete güvendik. Yargının gereken kararı vereceğini bekliyorduk ve öyle oldu. Bizim ciğerimizi yaktılar, cezalarını çeksinler. Suç işleyenlerin yanına kâr kalmadı. Ancak olayları kışkırtanların bir bölümü beraat ederken, bir bölümü de az ceza aldı. Bunlar bizimle aynı şehirde yaşayacaklar. Bu insanlar yüzümüze nasıl bakacaklar. Bu yönüyle üzüldük" dedi.