Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı CANLI
Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatya'yı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK sahasında Yeni Malatya'yı ağırlıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
GAZİANTEP FK-YENİ MALATYA MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz Ceylan, Maxim, Andre Sousa, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Kenan Özer
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Kubilay, Umut Bulu