28 Kasım 2020, Cumartesi
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Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı CANLI

'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında FK, sahasında Yeni Malatya'yı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 28.11.2020
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Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK sahasında Yeni Malatya'yı ağırlıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

GAZİANTEP FK-YENİ MALATYA MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz Ceylan, Maxim, Andre Sousa, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Kenan Özer

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Kubilay, Umut Bulu

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