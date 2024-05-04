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Ateşkes sağlanacak mı? Hamas ve İsrail'in Gazze görüşmeleri başladı | Gözler Kahire'de...

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Ateşkes sağlanacak mı? Hamas ve İsrail’in Gazze görüşmeleri başladı | Gözler Kahire’de...

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce Filistinliyi katletmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'in Gazze'de 7 aydır süren katliamlarının son bulması için gözler ateşkes müzakerelerinde. Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas ve İsrail'in görüşmeleri başladı. Hamas yönetiminin esir takası için Gazze’de kalıcı ateşkes şartında ısrar ettiği, İsrail’in ise buna karşı çıktığı belirtiliyor. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da El Cezire televizyonuna "görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiği" açıklamasını yaptı. Hedefin 'tam bir ateşkes' ve 'İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi' olduğunu söyledi.

Katil İsrail Gazze'de 7 aydır katliamlarını sürdürüyor.

Hamas'tan bir heyet Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştı. İsrail ile Hamas'ın görüşmelerinin başladığı açıklandı.



Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da El Cezire televizyonuna "görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiği" açıklamasını yaptı.

Hedefin 'tam bir ateşkes' ve 'İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi' olduğunu söyledi.

İngiliz Reuters haber ajansı da Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, heyetlerin görüşmesinden bu kez farklı sonuçlar çıkmasının beklendiğini yazdı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns'ün de müzakerelere katılmak üzere Kahire'de olduğu belirtildi.

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