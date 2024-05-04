Ateşkes sağlanacak mı? Hamas ve İsrail’in Gazze görüşmeleri başladı | Gözler Kahire’de...

Hedefin 'tam bir ateşkes' ve 'İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi' olduğunu söyledi.

İngiliz Reuters haber ajansı da Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, heyetlerin görüşmesinden bu kez farklı sonuçlar çıkmasının beklendiğini yazdı.