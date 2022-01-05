Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

Marsilya bölgesi yakınlarında da bu "tipik olmayan bir kombinasyon" halindeki varyantın tespit edildiği 12 vaka kayıtlara geçti. Durumu ilk tespit eden departmanın başındaki Philippe Colson'a göre varyanta "IHU varyantı" adı verildi. "İndeks vaka" olarak da anılan ilk vaka ise Kasım 2021'de Afrika ülkesi Kamerun'dan dönen ve aşıları tam olan bir erkek hastaydı.