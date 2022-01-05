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Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron'un 'uzak akrabası'

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

Son dakika haberine göre: Koronavirüsün Aralık 2021'de ortaya çıkan ve özellikle Avrupa'da vaka sayılarının patlama yapmasına yol açan Omicron varyantı dünyada hızla yayılırken Avrupa'dan bir yeni varyant haberi daha geldi. Yeni varyantın aşıya daha dirençli ve daha bulaşıcı hale gelebilecek 46 mutasyon taşıdığı bildirildi.

Omicron varyantı dünyayı kasıp kavururken Fransız bilim insanları, koronavirüsün 'B.1.640.2' adlı yeni varyantını keşfetti.

Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

Sağlık bilimleri alanındaki makaleleri yazılı olarak basılmadan önce yayınlayan ABD merkezli medRxiv sitesindeki 29 Aralık tarihli makaleye göre Fransa'da 46 mutasyonu olan yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi.

Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

"B.1.640.2." olarak anılan varyantın yayılma hızının yüksek ve aşıya daha dirençli olduğu iddia edildi. Yeni mutasyonun Omicron'un "uzak akrabası" olduğu eski bir virüsten evrimleştiği düşünülüyor.

Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

Bilim insanları, varyantın kökeninin eylül ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıktığı düşünülen "B.1.640"tan genetik olarak farklı olduğunu söylüyor.

Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

12 VAKADA ÇIKTI

Varyant ilk olarak 10 Aralık 2021'de Méditerranée Infection University Hospital Institute (IHU) kurumundaki bilim insanları tarafından, Alpes-de-Haute bölgesindeki hastalar üzerinde fark edildi.

Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

Marsilya bölgesi yakınlarında da bu "tipik olmayan bir kombinasyon" halindeki varyantın tespit edildiği 12 vaka kayıtlara geçti. Durumu ilk tespit eden departmanın başındaki Philippe Colson'a göre varyanta "IHU varyantı" adı verildi. "İndeks vaka" olarak da anılan ilk vaka ise Kasım 2021'de Afrika ülkesi Kamerun'dan dönen ve aşıları tam olan bir erkek hastaydı.

Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

Dönüşünden 3 gün sonra koronavirüs testi pozitif çıkan hasta orta şiddette solunum sıkıntısı yaşadı. Varyant üzerinde yapılan testlerde 46 mutasyon arasında E484K (varyantı aşılara karşı dirençli hale getiren mutasyon) ve N501Y (daha bulaşıcı hale getiren mutasyon) mutasyonları olduğu görüldü.

Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

Sadece 12 vakayla bu varyantla ilgili karar verilmemesi gerektiğini söyleyen virologlar, yeni varyantın endişe uyandıracak bir bulaş oranında olmadığı bilgisini verdi.

Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

ABD'DE BİR GÜNDE 1 MİLYON VAKA

John Hopkins Üniversitesi'nden açıklanan son 24 saate ait koronavirüs verilerine göre, ABD'de 1 milyon 83 bin 948 yeni vaka tespit edildi ve böylelikle yeni bir rekora ulaşıldı.

Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

Bu rakam ABD'de sadece dört gün önce kırılan bir önceki rekorun neredeyse iki katı. Ülkede son 24 saatte 1693 kişi Kovid nedeniyle hayatını kaybederken Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 4 ay sonra hastanede tedavi görenlerin sayısının 103 binden fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

'PANDEMİ 2 AY İÇİNDE BİTEBİLİR'

Bu iyimser öngörü Danimarka'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından Tyra Grove Krause'ye ait. Türkiye de dahil olmak üzere 100'ü aşkın ülkede tespit edilen Omicron varyantına ilişkin umut veren açıklamalarda bulunan Krause, yeni varyant nedeniyle vaka sayılarının bu ayın sonuna kadar hızla yükseleceğini, ancak Şubat ile birlikte düşüşe geçeceğini söyledi.

Bilim insanları yeni bir varyant keşfetti! Omicron’un ’uzak akrabası’

Bu şekilde toplumun iyi bir bağışıklık kazanacağını vurgulayan bilim insanı "Pandemi iki ay içinde bitebilir" dedi. Krause, ayrıca Omicron'dan hastaneye yatış riskinin Delta'ya göre iki kat daha düşük olduğunu açıkladı.

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