Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Türkiye aşılamada kaçıncı sırada?

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 421 milyon 990 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 273 milyon 550 bin ile ABD, 183 milyon 820 bin ile Hindistan, 56 milyon 990 bin ile İngiltere, 53 milyon 620 bin ile Brezilya, 40 milyon 80 bin ile Almanya, 29 milyon 15 bin ile Fransa, 27 milyon 920 bin ile İtalya, 26 milyon 657 bin ile Türkiye, 24 milyon 90 bin ile Rusya, 23 milyon 300 bin ile Meksika, 22 milyon 920 bin ile Endonezya, 22 milyon 310 bin ile İspanya, 18 milyon 810 bin ile Kanada, 16 milyon 570 bin ile Şili, 15 milyon 880 bin ile Polonya, 11 milyon 490 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 milyon 420 bin ile Suudi Arabistan, 11 milyon ile Fas ve 10 milyon 530 bin ile İsrail izledi.