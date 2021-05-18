Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Türkiye aşılamada kaçıncı sırada?
Son dakika haberi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 500 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken, bugüne kadar 26 milyon 657 bin 353 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 421 milyon 990 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 273 milyon 550 bin ile ABD, 183 milyon 820 bin ile Hindistan, 56 milyon 990 bin ile İngiltere, 53 milyon 620 bin ile Brezilya, 40 milyon 80 bin ile Almanya, 29 milyon 15 bin ile Fransa, 27 milyon 920 bin ile İtalya, 26 milyon 657 bin ile Türkiye, 24 milyon 90 bin ile Rusya, 23 milyon 300 bin ile Meksika, 22 milyon 920 bin ile Endonezya, 22 milyon 310 bin ile İspanya, 18 milyon 810 bin ile Kanada, 16 milyon 570 bin ile Şili, 15 milyon 880 bin ile Polonya, 11 milyon 490 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 milyon 420 bin ile Suudi Arabistan, 11 milyon ile Fas ve 10 milyon 530 bin ile İsrail izledi.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken, uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede her 100 kişiye düşen doz sayısı 133,77.
Bu ülkeyi 121,66 doz ile İsrail, 116,17 ile BAE, 114,23 ile San Marino, 96,31 ile Malta, 87,56 ile Bahreyn, 86,69 ile Şili, 83,95 ile İngiltere, 83,10 ile Maldivler, 82,50 ile ABD, 77,27 ile Macaristan, 74,56 ile Moğolistan, 71,96 ile Katar, 67,61 ile Uruguay, 66,09 ile Monako, 62,48 ile Butan, 59,91 ile Sırbistan, 59,70 ile İzlanda ve 49,83 ile Kanada takip etti.
TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 26 milyon 657 bin 353 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 30,77 oldu. 15 milyon 262 bin 290 kişiye ilk doz, 11 milyon 395 bin 63 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 164 milyon 353 bini aşarken, virüs nedeniyle 3 milyon 406 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
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