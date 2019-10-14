14 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması! İşte şaşırtan detaylar

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.10.2019
KANSER UZMANLARINDAN EV YOĞURDU AÇIKLAMASI

evde yapılan yoğurt ve normal fabrika yoğurtları arasındaki farkı anlattı. Uzmanlar bağırsak sağlığı için en önemli besinlerin probiyotikler olduğunu sık sık dile getiriyor. Bu besinlerden biri de evde yapılan yoğurtlar. Yoğurtla ilgili yapılan dikkat çeken bir araştırmanın sonucu açıklandı. Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacılara da şaşırttı.

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SAĞLIK HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN