Avrupa Birliği günü resepsiyonu! Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut A Haber’e konuştu

EN FAZLA BAŞVURU TÜRKİYE'DEN

Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerinden vize alırken yaşadığı sorunlara ilişkin bu ifadeleri kullandı. 2023 yılında Schengen vizesi için en fazla başvurunun Türkiye'den geldiğini söyledi.

Landrut, "Pratikte yaşanan bazı sorunlar var Türkiye'den geçen yıl yapılan başvurular tüm dünyadaki en yüksek başvuru sayısıydı. Son 1 yılda 1 milyondan fazla başvuru oldu." ifadelerini kullandı.