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Avrupa Birliği günü resepsiyonu! Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Avrupa Birliği günü resepsiyonu! Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut A Haber’e konuştu

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk vatandaşlarının bazı Avrupa ülkelerine yaptıkları vize başvurularında yaşanan gecikmelere ilişkin konuştu. Schengen vizesi için dünyada en fazla başvurunun Türkiye'den geldiğini belirten Landrut, vize bekleme süresinin çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Birliği günü resepsiyonunda A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Meyer Landrut, "Öncelikle şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Avrupa Birliği üye ülkelerinin ya da Avrupa Birliği'nin Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarına hayatı zorlaştırmak yönünde herhangi bir politikası yok." dedi.

EN FAZLA BAŞVURU TÜRKİYE'DEN

Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerinden vize alırken yaşadığı sorunlara ilişkin bu ifadeleri kullandı. 2023 yılında Schengen vizesi için en fazla başvurunun Türkiye'den geldiğini söyledi.

Landrut, "Pratikte yaşanan bazı sorunlar var Türkiye'den geçen yıl yapılan başvurular tüm dünyadaki en yüksek başvuru sayısıydı. Son 1 yılda 1 milyondan fazla başvuru oldu." ifadelerini kullandı.

VİZE SORUNU ÇÖZÜLECEK Mİ?

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut vize konusunda sorunların çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Landrut, "Tek tek başvuruların incelenmesi gerekiyor biraz süre uzayabiliyor, bunu kısaltabilmek için çalışmalar devam ediyor. Umuyoruz ki bu pratik sorunları da çözeceğiz." diye konuştu.

HEYETLER ARASI KRİTİK GÖRÜŞME

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin de konuştu büyükelçi Landrut. Türkiye ile son iki haftada gerçekleşen temasların detaylarını aktardı.

Meyer Landrut, "Son iki buçuk hafta içinde 3 komisyon üyesi Türkiye'ye geldi, Türk yetkililerle görüştü. İş birliğini daha da artırmak, beraber daha iyi çalışabilmek için önemli bir adım." sözlerini kullandı.

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