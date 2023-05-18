MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın A Haber’de | Sinan Oğan’ın oyları belirleyici mi?

"CHP 14 MAYIS GECESİ SEÇİMİ KAZANDIK TİYATROSUNU OYNADI"

Ama malumunuz Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu daha seçim gecesi henüz net sonuçlar belirlenmezken kazandık kazanıyoruz, seçimi galabe çalacak sonucu provoke edecek bir takım ifadelerde bulundular. Daha sonra bu öfkeye dönüştü masayı yumruklamaya falan dönüştü ama daha sonra baktılar ki güneş balçıkla sulanmıyor. Evet artık ikinci tur kaçınılmaz hale geldi herkes kabul etti.

DEMOKRATİK SÜRECİ AKAMETE UĞRATMAYA ÇALIŞTILAR

Mahşeri vicdanlarda bu her iki tarafında tavrı bir taraftan makul kabullenici demokrasiyi bütün özellikleriyle içine sindirmiş bir Cumhur İttifakı, öte yandan tam tersine Allah korusun seçim sonucu ne olursa olsun daha önce Muharrem İnce adayken de aynı şeyi yaptılar CHP Genel Merkezi'nde sandıklar çalındı şöyle oldu oylar doğru dürüst sayılmadı sandıkların başından ayrıldınız şöyle oldu böyle oldu gibi laflarla akamete uğratmaya çalıştılar bu demokratik süreci.

Halbuki dünya kamuoyu yakıdan izledi. Raporlarına da yazdılar. Raporlarda açıkça görülüyor ki 85 milyonluk bir ülkede katılımı bu kadar yüksek bir seçim çok sağlıklı sıhhatli demokratik bir ders mahiyetinde gerçekleşti. Bunu inşallah CHP de artık biraz geç oluyor ama zamanla kabullenecek. İkinci turda yine aynı şekilde adayları ile beraber yola çıkacaklar.

ÇOK İNANDIRICI OLMUYOR!

Öncesi ile sonrası arasında bir uyum olması lazım davranışlarda daha önce provoke edici söylemlerde bulunup daha sonra ikinci tur öncesi şunların da oyuna talibiz gibi beyanatlarda bulunmak çok inandırıcı olmuyor.