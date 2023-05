MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın A Haber’de | Sinan Oğan’ın oyları belirleyici mi?

İNCE KUMPAS İLE DEVRE DIŞI BIRAKILINCA OĞAN'IN OYU ARTTI

Dördüncü adayın çekilmesiyle her iki tarafa da sıcak bakmayan bir kitleyi geride kalan üçüncü adaya odaklanmasına neden oldu. Burada şahsi bir odaklanma işin başından beri o şahısla birlikte hareket eden bir kitle söz konusu değil. Her iki tarafa da mesafeli davranan bir yapıydı. Muharrem İnce alternatifi devre dışı bırakılınca bunlar bu kumpasın da farkında olarak her iki ittifaka mesafeli olan bir yapıdaydılar çok doğal olarak Sinan Oğan etrafında kenetlendiler. Şahsi bir teveccüh ta işin başından beri projeleriyle söylemleriyle cazibe merkezi haline gelmiş bir yapı olarak algılamamak lazım.