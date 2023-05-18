MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın A Haber'de | Sinan Oğan'ın oyları belirleyici mi?
Cumhur İttifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? Kampanya nasıl olacak? Sinan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Aydın, "7'li koalisyonda Kandil'in izleri var." ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Türkiye seçimini yaptı. Koalisyonlar kaybetti, istikrar kazandı. 28 Mayıs'ta ise cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gidilecek.
Peki Cumhur İttifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? 2. turun kampanyası nasıl olacak? Depremzedelere oy üzerinden neden hakaret ediliyor? Anketler neden bu kadar yanıldı?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde kurallar gereği yüzde 50+1 oyu alamayan cumhurbaşkanı adayı ikinci turda tekrar böyle bir aday söz konusu olmadığında 15 gün arayla ikinci tur seçimi yapılacaktır bu hükümle karar altına alınmış bir durumdur. Biz de bunu Sayın Cumhurbaşkanımız olsun Sayın Genel Başkanımız olsun büyük bir memnuiyetle halkın tercihine saygı duyarak bunu kabullenip 15 gün sonra yapılacak olan seçimlere hazırlıklarımıza başladık buna odaklandık.
"CHP 14 MAYIS GECESİ SEÇİMİ KAZANDIK TİYATROSUNU OYNADI"
Ama malumunuz Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu daha seçim gecesi henüz net sonuçlar belirlenmezken kazandık kazanıyoruz, seçimi galabe çalacak sonucu provoke edecek bir takım ifadelerde bulundular. Daha sonra bu öfkeye dönüştü masayı yumruklamaya falan dönüştü ama daha sonra baktılar ki güneş balçıkla sulanmıyor. Evet artık ikinci tur kaçınılmaz hale geldi herkes kabul etti.
DEMOKRATİK SÜRECİ AKAMETE UĞRATMAYA ÇALIŞTILAR
Mahşeri vicdanlarda bu her iki tarafında tavrı bir taraftan makul kabullenici demokrasiyi bütün özellikleriyle içine sindirmiş bir Cumhur İttifakı, öte yandan tam tersine Allah korusun seçim sonucu ne olursa olsun daha önce Muharrem İnce adayken de aynı şeyi yaptılar CHP Genel Merkezi'nde sandıklar çalındı şöyle oldu oylar doğru dürüst sayılmadı sandıkların başından ayrıldınız şöyle oldu böyle oldu gibi laflarla akamete uğratmaya çalıştılar bu demokratik süreci.
Halbuki dünya kamuoyu yakıdan izledi. Raporlarına da yazdılar. Raporlarda açıkça görülüyor ki 85 milyonluk bir ülkede katılımı bu kadar yüksek bir seçim çok sağlıklı sıhhatli demokratik bir ders mahiyetinde gerçekleşti. Bunu inşallah CHP de artık biraz geç oluyor ama zamanla kabullenecek. İkinci turda yine aynı şekilde adayları ile beraber yola çıkacaklar.
ÇOK İNANDIRICI OLMUYOR!
Öncesi ile sonrası arasında bir uyum olması lazım davranışlarda daha önce provoke edici söylemlerde bulunup daha sonra ikinci tur öncesi şunların da oyuna talibiz gibi beyanatlarda bulunmak çok inandırıcı olmuyor.
SİNAN OĞAN'IN OYLARI BELİRLEYİCİ Mİ?
Bunu reel bir değerlendirmeye tabii tuttuğunuzda 4 adayla süreç başladı. Muharrem İnce'nin çok maalesef kötü bir kumpasla bir tehditle bir şantajla devre dışı bırakılması üçüncü bir adayın önemini daha da etkin kılmaya başladı.
İNCE KUMPAS İLE DEVRE DIŞI BIRAKILINCA OĞAN'IN OYU ARTTI
Dördüncü adayın çekilmesiyle her iki tarafa da sıcak bakmayan bir kitleyi geride kalan üçüncü adaya odaklanmasına neden oldu. Burada şahsi bir odaklanma işin başından beri o şahısla birlikte hareket eden bir kitle söz konusu değil. Her iki tarafa da mesafeli davranan bir yapıydı. Muharrem İnce alternatifi devre dışı bırakılınca bunlar bu kumpasın da farkında olarak her iki ittifaka mesafeli olan bir yapıdaydılar çok doğal olarak Sinan Oğan etrafında kenetlendiler. Şahsi bir teveccüh ta işin başından beri projeleriyle söylemleriyle cazibe merkezi haline gelmiş bir yapı olarak algılamamak lazım.
"ÖNCE ÜLKE VE MİLLET DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Bir sürü dezenformasyonlar yapıldı özellikle Cumhur İttifakı üzerine. Allah'a şükür millet şunu gördü gerek deprem bölgesinde gerekse ondan önceki bir sürü yaşadığımız küresel ve doğal afetlerde Cumhur İttifakı'nın milleti önceleyen milletin bekasını emniyetini refahını güvencesini önceleyen bir yapıda hem söylemiyle hem eylemiyle hareket ettiğini gördü. Dolayısıyla biz bu harekete devam edeceğiz. Biz önce ülke ve millet demeye devam edeceğiz.
7'Lİ KOALİSYONDA KANDİL'İN İZLERİ VAR
Ben inanıyorum ki bu yüzde 5'lik bugün Sinan Oğan etrafında kenetlenmiş bir kitle bunu görecek gerçekten bu ülkenin birliğinden dirliğinden yana tavır koyacaktır. Allah korusun karşı tarafta hala Kandil'in ayak izleri var, hala Kandil'in ve PKK'nın gölgesi var dayatması var.
"FARK DAHA DA BÜYÜYECEK"
Allah rahmet eylesin 5 şehidimiz var daha acımız küllenmedi bu süreç terörle mücadele devam ediyor. Ben inanıyorum ki Oğan'a destek veren o 2,5 milyon civarındaki seçmen de şunu görecek vicdanlarında şunun tartısını yapacaklar bir tarafta Selahattin Demirtaş'a ve onun terörist uzantısı PKK'nın siyasi ve yönetici kadrosuna affı savunanlar olacak öte tarafta son terörist yok edilinceye kadar mücadelenin sürdürüleceğini ifade eden bir Cumhur İttifakı var. Ben inanıyorum ki bu oy veren kitle de önceliğini bekadan yana önceliğini bu milletin ali menfaatlerinden yana koyacaktır. Ki bu mihvalde Sinan Oğan'ın da açıklamaları var zannediyorum. Ben inanıyorum ki yüksek bir katılımla Cumhur İttifakı'na destek olacak aradaki fark daha da büyüyecek. Demokrasi artık bundan sonra Türkiye'de be uluslararası platformlarda Türk demokrasisi tartışılmaktan vazgeçilecek artık büyük bir zaferle taçlanacak diye düşünüyorum.
ANKETLER VE MHP'NİN OY ORANLARI
Ben 15 yıldır aktif siyaset içerisindeyim, hem yerel yönetimlerde aday oldum hem de genel siyasette temsil gücümüz oldu. MHP her zaman anket şirketleri tarafından ötekileştirilmiş her zaman hiç dikkat alınmayan siyasi parti olarak düşünülmüştür. Halbuki siyaset millete rağmen yapılmaz millet için yapılır ve millet ile beraber yapılır. Dolayısıyla siz masa başında hangi sipariş anketleri yayınlarsanız yayınlayın bun mahşeri vicdanlarda kamu vicdanında karşılık bulmaz. Tam tersi bir etki ile muhatap olur. Bu anket şirketlerine karşı yaptırım uygulayacak bir kanun teklifimiz de var. Bunu 28. dönemde gerçekleştirmeyi başaracağız.
Bugün artık MHP'nin gördüğü bu riski bu önyargıyı artık diğer partilerde görmeye başladı. Hatta masa başı anketlerde şişirilen partiler de bugün öz eleştiri yapmaya başladılar. Para karşılığında yapılan ve şişirilen anketlerin bir yaptırımı olmalı. Sosyal medya ile ilgili bir kanun hazırladık ortalık karıştı. Kanun teklifi sosyal medya platformlarına bir nebze sorumluluk verdi ona bile itiraz edenler sosyal medyada neler olduğunu çok net şekilde görüyorlar. MHP hiçbir zaman anket şirketlerini hiçbir zaman dikkate almadı. Bizim anketimizi millettin kamu vicdanıdır.
Deprem bölgesinde Cumhur İttifakı olarak depremin hemen akabinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız devlet Bahçeli ile geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı. Oradaki acıları, kederleri ve sıkıntıları paylaştılar. Yas havasını paylaşıp azaltmaya çalıştılar. İkinci ziyaretlerde ise hükümetin bütün bakanları bir bölge sorumluluğu alarak valiler kaymakamlar yani hem bürokratik ayağı hem siyasi ayağı hem de yönetim ayağı çok ciddi sorumluluklar aldı ve çalıştı. Genel Başkanımız bizleri de ayrı olarak görevlendirdi. Biz oralarda sadece acıyı paylaşıp dertlerine ortak oldu hiçbir siyasi mesaj vermedik. Biz seçimlerde bile afişlerimiz siyah-beyaz kullandık. Çünkü bizim acımız vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedeler her şeyi ile devletin depremzedenin yanında olduğunu söyledi ve bunu gösterdi.
1 yıl içinde 320 bin konut yapılacak. Orada hızlı şekilde çadır kentler ve konteyner kentler kuruldu. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden teşkilatlarımız oraya katkı sağladı. Bunun akabinde vatandaşlarımıza köy konutları teslim edildi. Millet yalnız olmadığını gördü. Hükümetin orada olduğunu Cumhur İttifakı'nın acıyı paylaştığını hissetti. Eksikliklerimizi tamamlayacak kararlığı bizde gördüler. Temeller atıldı 1 yılda 320 bin konut yapılacak ve sonra 650 bini bulacak bu rakam. Millet işte bu kararlığı görünce bize oy verdi, destek oldu. Biz bunu ülkülerimiz ve ilkelerimiz gereği yaptık.
Tekirdağ'da vatandaşların kapının önüne konması tam olarak bunun karşıtıdır. Bunlar pandemide de aynı tavrı takındılar. Pandemide biz kahvesini iletmesini açamayan esnaf için bir kampanya başlattık CHP ve Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi yapılar 'devletin görevi İBAN mı vermek?' diye bir takım söylemlere başvurdular. Biz insanlar olarak paylaşmayacak mıyız? Biz birimize yardım etmeyecek miyiz? Bu insanı bir görev bu dünyanın her yerinde böyledir.
Devletin eksik kaldığı ya da ulaşamadığı yerlere onlar çok hızlı şekilde gider ve yardım eder. Dünya da işler böyle yürür. Tekirdağ'da tam tersine yüreğimizi sızlatan bir durum yaşandı. Hem depremzedeler için yapılan kötü paylaşımlar hem de Tekirdağ'da kurumsal bir yapının yani belediyenin bu milletin en acılı gününde bir oya tahvil ederek yaptığı yardımı yarıda kesmesi kamu vicdanında büyük hasarlara yol açmıştır. Ben inanıyorum o Tekirdağ'ın yerel yönetimine bu fatura olarak önümüzdeki yerel seçimlerde kesilecektir. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. O da yaptığından pişman olacaktır.
BATI NEDEN ERDOĞAN'I HEDEF ALIYOR?
Türkiye'deki seçimi izlemediler manipüle etmek istediler.
ALMANYA'DA TÜRK GAZETECİLERE GÖZALTI
Bu da bir manipülasyon. Yurt dışında Millet İttifakı'nı destekleyen korkunç bir terör gruplarının iş birliği söz konusu. Türkiye ile hesaplaşmaya giden Türkiye'ye muhalif terör grupları burada Rum ve Ermeni diasporaları da var FETÖ var PKK var DHKP-C var bütün nüansları ile dışarıda Türkiye aleyhtarı manipülasyon var.
ALMANYA ÇANAK TUTTU
Almanya'dan bizim vatandaşlarımız çok güzel sonuçlar gönderdiler. Zillet İttifakı'na fazla bir şey çıkmadı. Kılıçdaroğlu vadetmişti içeridekileri çıkaracağız bir taraftan Kandil'e olumlu mesajlar vermişti bunlar da bu umutla hatta ABD'deki bir FETÖ temsilcisi biletimi aldım geliyorum havasına dahi girmişti. O gece hayal kırıklığı yaşadılar. Baktılar ki bütün hayalleri Kılıçdaroğlu'na yükledikleri misyon çok etkili olmadı o zaman ne yapalım buradaki rahatsız etme girişimlerimize devam edelim dediler. Çok yapay çok kurmaca mesnetsiz bir takım şikayetlerde bulundular Almanya'da buna maalesef çanak tuttu.
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