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Siyonist görüşme! Biden terör devleti İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yineledi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Siyonist görüşme! Biden terör devleti İsrail’in güvenliğine olan bağlılığını yineledi

ABD Başkanı Joe Biden, işgalci İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze'de katliama her fırsatta el veren Biden telefon görüşmesinde terör devleti İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha yineledi.

ABD Başkanı Joe Biden, işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yazılı açıklamaya göre, Biden, katil Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde terör devleti İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yineledi.

İkili, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasına ilişkin yürütülen görüşmeleri ele aldı.

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Gazze'ye insani yardımın artırılması hususu hakkında konuşan ikili, yardım için yeni geçişlerin açılmasını da görüştü.

Biden, insani yardım artışındaki "ilerlemenin" sürdürülebilir olması ve sürecin insani yardım örgütleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek, Refah'a saldırıya ilişkin tutumunu yineledi.

Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda Refah'a kapsamlı bir saldırıya karşı olduklarını dile getirmişti.

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