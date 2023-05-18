MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın A Haber'de | Sinan Oğan'ın oyları belirleyici mi?

Cumhur İttifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? Kampanya nasıl olacak? Sinan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Aydın, "7'li koalisyonda Kandil'in izleri var." ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

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