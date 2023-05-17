Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de! Almanya'da Turkuvaz Medya'ya yapılan operasyona sert tepki
AK Parti'nin yol haritası ne olacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Varank, Almanya'da FETÖ'cülerin şikayeti üzerine A Haber ve Sabah temsilcilerine yapılan operasyona tepki gösterdi. A Haber canlı yayınına bağlanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın, “Serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunduk” derken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Şu ana kadar isnat edilen suça ilişkin açıklama yok.” ifadelerini kullandı. Türk gazetecilerin gözaltına alınmasını canlı yayında değerlendiren AK Pari Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Şikayeti yapan FETÖ’cülere işlem yapılmıyor. Türk gazeteciler gözaltına alınıyor. Son derece vahim bir adımdır.” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Varank, Almanya'da FETÖ'cülerin şikayeti üzerine A Haber ve Sabah temsilcilerine yapılan operasyona tepki gösterdi. A Haber canlı yayınına bağlanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın, "Serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunduk" derken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şu ana kadar isnat edilen suça ilişkin açıklama yok." ifadelerini kullandı. Türk gazetecilerin gözaltına alınmasını canlı yayında değerlendiren AK Pari Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Şikayeti yapan FETÖ'cülere işlem yapılmıyor. Türk gazeteciler gözaltına alınıyor. Son derece vahim bir adımdır." dedi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TÜRK GAZETECİLERE TERÖRİST MUAMELESİ
Geçmiş olsun diyorum. Tabii bu hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Basın mensuplarının Türkiye'den basın mensuplarına böyle bir muameleye tabii tutulması özgür basına böyle bir muamelenin Almanya'nın göbeğinde gerçekleştirilmesi asla kabul edebileceğimiz bir hadise değil.
Buraya gelmeden hem Dışişleri Bakanımızla konuştuk hem Almanya'daki Büyükelçimizi aradım bilgi aldım. Arkadaşlarımızı sabaha karşı hem ofislerinde hem arabalarında hem evlerinde bir arama kararı ve arkadaşlarımızın gözaltına alınmasıyla ilgili bir karar alınmış. Bunun da müsebbibi FETÖ'cüler. FETÖ'cülerin de önde gelen isimlerinden bir tanesi. Türkiye siyasetine dışarıdan müdahele etmeye çalışan hatta ve hatta Muharrem İnce'nin adaylığı bıraktırmasıyla ilgili dedikoduları iftiraları montaj kasetleri yayn bir kişinin olması tabii ki oldukça manidar.
FETÖ'cülerin şikayetiyle atılan bu adım kabul edilemez.
Sözü geldiğinde özgürlüklerden asla taviz vermediklerini basının özgür olmasını söyleyen Almanya'nın böyle bizim Türkiye'den medya grubundan basındaki arkadaşlarımıza bu muameleyi göstermesi asla kabul edilebilir değil. Büyükelçimiz kendileriyle irtibat halinde. Gerekli hukuki destek kendilerine veriliyor. İnşallah bir an önce arkadaşlarımızın serbest kalmasını istiyoruz.
SEÇİMİN RÖVANŞI MI ALINIYOR?
Basın ilkeleriyle bağdaşmayacak bir hadise özgürlüklerle bağdaşmayacak bir hadise. Biz gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Burada Almanya'ya da bir mesaj vermemiz lazım. Lafa gelince özgürlüklerden bahseden Almanya'nın FETÖ'cülerin bu tip şikayetleriyle Türkiye'nin FETÖ'cülere olan hassasiyetini bilmelerine rağmen onların bu tip şikayetleriyle böyle uygulamalar yapmaları asla kabul edilebilir değil. Adeta seçimin rövanşı mı alınıyor diye insanın aklına gelmiyor değil. FETÖ'cülerin hala oralarda cirit atıyor olması serbest dolaşmaları Türkiye'de darbe teşebbüsüne bulaşmış 251 vatandaşımızın şehit olmasında elinde kan bulunan FETÖ'cülerin hala oralarda serbestçe yaşıyor olması zaten bizim ilişkilerimizde yaşadığımız sıkıntıları biliyorsunuz.
İade ettikleri hiçbir FETÖ'cü yok.
Biz takipçisi olacağız. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Turkuvaz grubuna geçmiş olsun diyoruz. İnşallah arkadaşlarımızın iyi haberlerini önümüzdeki saatlerde alacağız Büyükelçimiz takip ediyor. Dışişleri Bakanımız takip ediyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber'de şu açıklamaları yaptı:
"Bilindiği gibi bizim Berlin'de Adalet Müşavirliğimiz var. Buradaki hadiseleri yakından takip ediyor. Şu anda sağlıklı bir bilgi henüz alınmış değil. Oradaki bazı FETÖ'cülerin şikayeti üzerine tahkikat başlatıldı. Şu ana kadar isnat edilen suça ilişkin açıklama yok. Almanya'nın basın özgürlüğüne yönelik bu tutumunu kınıyor, gazetecileri derhal serbest bırakmaya davet ediyorum. Türkiye'de terör eylemine katılan bir kişi eğer görevi gazeteci ise terör eyleminde bomba patlatmış onun için bile Türkiye'ye gelip gazeteci diyor. Dolandırıcılık yapmış ama mesleği gazeteci ise gelip Türkiye'de gazeteci tutuklandı diye pek çok Türkiye dönük haksız eleştiriler yapanlar bunu dürüst çalışan Türk gazetecilere haksızlık yapıyor. Bize gazetecileri tutukladınız deyip liste veriyor bende hangi suçtan suçlularsa önlerine koydum. Almanya'da ve Avrupa'da terör örgütlerine karşı büyük bir müsammaha gösteriyorlar. Almanya FETÖ'cülerin iadesi için hiç bir işlem yapmıyor. "
Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın:
"Öncelikle İsrail Erel ve Cemil Albay'ın gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum. Basın camiasına ve Turkuvaz Medya Grubu'na geçmiş olsun diliyorum. Serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunduk. Hem Berlin'deki büyükelçimiz Alman Dışişleri Bakanlığı bünyesinde girişimlerde bulundu. Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılacak. Tepkimizi Almanya Şansölyesi Scholz'a ilettik. FETÖ'cülerin baskısıyla oradaki Türk gazetecilerin baskı altına alınması asla kabul edilemez. Türkiye'deki seçimlere yasa dışı şekilde müdahale eden kişilerin gözaltına alınması gerekiyordu. Biz bunun sadece hukuki değil aynı zaman siyasi yönü olan tavır olduğunu değerlendiriyoruz. Bunu da kendilerine ilettik. Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için girişimlerimizi yoğunlaştırdık.
FETÖ'nün Almanya'da çeşitli şekillerde gruplandığını örgütlendiğini biliyoruz. Bunu Alman makamlarına sürekli olarak iletiyoruz. Terör örgüt mensuplarının Avrupa'da ellerini kollarını sallayarak dolaşmaları Türkiye aleyhine oradan her türlü faaliyeti serbestçe yapabilmeleri kabul edilemez. Bu ülkelerin güvenliği ve ilişkileri için ciddi bir risktir. Seçim ortamında bunun yapılması kabul edilemez. Geçmişte Avrupa'da yaşayan Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızla ilgili STK'larla ilgili Diyanet Teşkilatı mensupları ile ilgili benzer girişimler suçlamalar ithamlar yapıldı. Biz bunları Alman makamlarla görüşerek vatandaşlarımızın bu şekilde baskı altında tutulmasını kabul etmediğimiz ilettik. FETÖ, PKK ve DHKP-C'ye karşı girişimde bulunmaları için hep uyarılarda bulunduk. Arkadaşlarımızın yaptığı basın faaliyetini ajanlık veya casusluk çabası asla kabul edilemez."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:
"Bu işlemi yapanlar adresi şaşırmış. Türkiye'deki seçime müdahale etmeye çalışan terör örgütü yapılanması var bunlar rahatlıkla Almanya'da faaliyet yapabiliyor. Şimdi onların şikayeti üzerine gözaltına alma gibi çirkin bir yola başvuruyorlar. Bu Almanya'nın basın özgürlüğü ve demokrasi iddiasını çürüten bir yaklaşım. Günlerdir bu şikayeti yapanların nasıl bir terör faaliyeti içerisinde olduğu nasıl bir dezenformasyon faaliyeti içerisinde olduğu bellidir ve bunu Almanya kaynaklı yaptıkları ortadır. Bunu engellemede girişiminde bulunmuyorlar. Orada her türlü yalana karşı bir ortam oluşturmuşlar. Ama gerçek gazeteciler faaliyet yaptıkları için FETÖ'cülerin şikayeti üzerine işlem yapıyorlar.
Bu yapılanı şiddetle kınıyorum. FETÖ'cülerin şikayeti üzerine yapılan işlemi kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Son derece yanlış bir adım. Asıl ilgilenmeleri gereken mesele kendi ülkelerin FETÖ'cüler faaliyet yapabiliyor bunu değerlendirmeleri yapıyor. PKK'dan FETÖ'ye kadar her türlü terör örgütünün rahatça faaliyet yapabildiği ancak bunlara karşı çıkanlar sürekli olarak linçe maruz kaldığı bir ortam oluşuyor. Hem PKK ile hem FETÖ ile ilgili onlarca dosya ilettik ama bir işlem yapılmadı. Almanya burada teröristler tarafından diğer ülkelere karşı yapılan eylemlere sessiz kalıyor. PKK konusunda yıllarca uyardık, bunu hafife aldılar. Ancak Fransa'da Belçika'da gördük sonuçlarını. Eninde sonunda terör örgütleri sonunda onları soktu. Almanya'nın asıl odaklanması gereken FETÖ konusudur."
SÖZCÜ'DEN TEPKİ ÇEKEN MANŞET!
Mustafa Varank'ın A Haber'de açıklamaları şöyle devam etti:
Şurada bir manşet var. Şu ifadeye bakar mısınız? Bir seçmene böyle hakaret edilebilir mi? Böyle konuşulabilir mi? Demokrasi niye var? İnsanları ikna etmek için var. Çıkarsınız anlatırsınız insanları ikna edersiniz insanlar size güvenirse size oy verirler siz de iktidar olursunuz.
TEKİRDAĞ'DA TEPKİ ÇEKEN OLAY!
Ama siz seçmeninizi aşağılarsanız bu milletin çoğunlupuna hakaret ederseniz sizin zaten seçimi kazanmak gibi bir derdiniz yoktur demek. İşte bu eski versiyonlarına seçimin ertesi gün dönmek bu demek. Tekirdağ'da yaşadığımız hadise, siz depremzede vatandaşlarımızı Tekirdağ'da missafir ediyorsunuz çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun çok güzel bir uygulama. Ama deprezedeler oy vermedi diye otellerinden çıkarmak bunları otellerden çıkarmak hadi gidin demek bu bırakın siyaseti insanlığa sığar mı?
BİRAZ İNSAN OLSUNLAR! İNSANLIKTAN NASİPLERİ OLSUN
Bunlar aslında vatandaşlarıyla doğru bir bağ kurmadılar hiçbir zaman. Samimi bir bağ kurmadılar hep tiyatro oynadılar. Milleti aldatarak oy almaya çalıştılar. Demek ki biz şunu anlıyoruz aslında sizin o depremzedeleri orada barındırmanız da insanlığınızdan değilmiş siz seçim için bu işleri yapıyormuşsunuz. Kazanamayınca bunların hepsini bu sefer geriye döndürmeye başladınız. Depremzede vatandaşlarımıza hakaret ediyorsunuz. Öyle ifadeler kullanılıyor ki depremzede vatandaşlarımız için şunu oturup düşünmüyorlar ya biz deprem olmuş böyle bir hadise yaşanmış insanların canı bu kadar yanmış ama hala depremzede vatandaşlarımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor. Benim sıkıntımı derdimi bu çözer diyor ona destek veriyor. Sizi niye desteklemiyor. Çünkü sizin oynadığınız tiyatronun farkında yalanlarınızın farkında.
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