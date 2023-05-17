Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber’de! Almanya’da Turkuvaz Medya’ya yapılan operasyona sert tepki

FETÖ'cülerin şikayetiyle atılan bu adım kabul edilemez.

Sözü geldiğinde özgürlüklerden asla taviz vermediklerini basının özgür olmasını söyleyen Almanya'nın böyle bizim Türkiye'den medya grubundan basındaki arkadaşlarımıza bu muameleyi göstermesi asla kabul edilebilir değil. Büyükelçimiz kendileriyle irtibat halinde. Gerekli hukuki destek kendilerine veriliyor. İnşallah bir an önce arkadaşlarımızın serbest kalmasını istiyoruz.

SEÇİMİN RÖVANŞI MI ALINIYOR?

Basın ilkeleriyle bağdaşmayacak bir hadise özgürlüklerle bağdaşmayacak bir hadise. Biz gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Burada Almanya'ya da bir mesaj vermemiz lazım. Lafa gelince özgürlüklerden bahseden Almanya'nın FETÖ'cülerin bu tip şikayetleriyle Türkiye'nin FETÖ'cülere olan hassasiyetini bilmelerine rağmen onların bu tip şikayetleriyle böyle uygulamalar yapmaları asla kabul edilebilir değil. Adeta seçimin rövanşı mı alınıyor diye insanın aklına gelmiyor değil. FETÖ'cülerin hala oralarda cirit atıyor olması serbest dolaşmaları Türkiye'de darbe teşebbüsüne bulaşmış 251 vatandaşımızın şehit olmasında elinde kan bulunan FETÖ'cülerin hala oralarda serbestçe yaşıyor olması zaten bizim ilişkilerimizde yaşadığımız sıkıntıları biliyorsunuz.

İade ettikleri hiçbir FETÖ'cü yok.

Biz takipçisi olacağız. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Turkuvaz grubuna geçmiş olsun diyoruz. İnşallah arkadaşlarımızın iyi haberlerini önümüzdeki saatlerde alacağız Büyükelçimiz takip ediyor. Dışişleri Bakanımız takip ediyor.