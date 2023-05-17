Cumhur İttifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? BBP lideri Mustafa Destici A Haber’de

Sahada mücadele eden arkadaşlarımıza milletvekili adaylarımıza teşkilat mensuplarımıza gönüllülerimize bize oy veren vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz bunlara biraz sonra saat 14'te partide genel başkanlık divan toplantımız var orada oturup bir değerlendirme yapacağız. Öncelikli hedefimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu. Çok az bir oyla ikinci tura kaldı. Dolayısıyla gönül isterdi ki bu da ilk turda bitseydi ama olmadı.

Arada 5 puan gibi bir fark var. Bütün hedefimiz gayemiz çalışmalarımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için olacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda seçimi daha farklı bir şekilde kazanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz de sahada olacağız elimizden gelen tüm gayreti şahsım ve arkadaşlarımla partimizle ocağımızla her türlü ortaya koyacağız. Ben ikinci turun da şimdiden milletimizin hayrına olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.