6’lı masada aday kim olacak? MHP’li Erkan Akçay A Haber'de soruları yanıtlıyor
Son dakika haberleri… MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erkan, Akçay, "Meral Akşener’in yaptığı aday borsası oluşturmaktır. 6’lı masa aday çıkartacak gibi görünmüyor." dedi.
Meral Akşener CHP'nin iç işlerine nasıl karıştı? 6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu mu? "Saraçhane" Kılıçdaroğlu'na kumpas mı?
Erkan Akçay'ın öne çıkan sözleri:
Milletimiz gibi biz de 6'lı masanın halini izliyoruz. 6'lı ittifak içerisinde oldukları söylenmekle birlikte sürekli birbirlerinin iç işlerine karışmakla belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı lanse etme gayretlerini görüyoruz. Bilindiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'e gönderme yaparak "iç işlerine karışma" mesajı verdi. Bu bir uyarıdır. Meral Akşner'in durumu CHP'nin iç işlerine karışmanın da ötesinde CHP'nin belediye başkanları üzerinden adeta aday borsası oluşturdu. Ve CHP'nin belediye başkanlarını ayartıyor. Belediye başkanlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kışkırtıyor.
Ve CHP'nin içindeki ihtilafları da kaşıdığını görüyoruz. En son İmamoğlu kararıyla birlikte bunu bütün milletin gözü önünde izledik. Pandomim bir manzara ortaya koydular. Dolayısıyla bunların için son derece karışık. Hiçbir konuda anlaşmaları yok. Seçimler gelmiş çatmış neredeyse 6 ay kalmış. Türkiye cumhurbaşkanı seçecek, TBMM yeniden oluşacak. Cumhur İttifakı adayını 2 yıldır ilan etmiş defalarca. Biz MHP olarak bu konuda mitinglerimizi yürütüyoruz. 6'lı masa henüz bir aday çıkartamadı. Çıkartacak gibi görünmüyorlar. Herhalde adaylarını 2023 Ağustos ayında ancak belirleyecekler.
6'lı masa defalarca toplandı ama ortaya hiçbir şey çıkmadı. Geçtiğimiz şubat ayında imza attıkları bildiriye bakacak olursak; AB'nin Türkiye hakkındaki kararlarını uygulayacağız diyorlardı. Bunlar taahhütleri ABD ve AB'ye yaptılar millete değil. AB ve AB Konseyi'nin Türkiye aleyhine verdiği kararlar var. Bunlar içinde Kavala, Demirtaş ve bebek katili Öcalan var. Yunanistan lehine verdikleri kararlar var. Doğu Akdeniz'de petrol aramamızı istemiyorlar. S-400'ler için bir takım söylemleri var. Bu tarz Türkiye aleyhine olan bu kararlara garanti veriyor 6'lı masa. Bunları millete karşı verilmiş bir sözleri yok. Türkiye'ye kaosa sürükleyen parlamenter sistemi savunuyorlar.
6'lı masa şu anda dağınık ve savruk durumda. Bundan aylar önce bir haber ajansı bunları gevşek ittifak olarak ifade etmişti. Hatta bu masanın bazı sözcüleri de kendilerini bu şekilde tanımladılar. Hatırlanacağı üzere bu 6'lı masa kurulduğu zaman masanın neresinde oturacaklarını haftalarca tartıştılar. Sonunda yuvarlak masada oturma kararı verdiler. Dolayısıyla Türkiye'nin hiçbir meselesinde ortak bir görüş ifade edemediler. İşte tüm bunlara paralel olarak da bir ortak aday çıkaramadılar. Sürekli birbirlerine göndermeler kumpas kurmalar yaşanıyor. En son Saraçhane'de sergiledikleri tiyatroda bunu gördük. Saraçhane'de son yaptıkları mitingli toplantıda konuşanlar hep birbirine göndermede bulundular. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar üzerinden yaptılar.
Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında 'Ekrem İmamoğlu evladımdır' dedi. İnsanın aklına ister istemez geliyor. Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu Brütüs'tür' demek mi istiyor. Ortak aday belirlemekte ziyadesiyle güçlük çekiyorlar. Hepsi aday olmak istiyor ama birbirlerinin aday olmasını istemiyorlar. Sürece, oylarına ve sandalye sayılarına baktığınız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın adayı olması beklenir. Mevcut şartlar ve duruma bakıldığı zaman durumu budur ama ortada anormal durumlar var. Bunlar birbirlerinin adaylıkların engellemekle meşguller. 6'lı masanın ne yapacağı bizi çok ilgilendirmiyor. Biz Türkiye'nin meseleleri ile ilgileniyoruz.
SARAÇHANE KUMPAS MI?
Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane toplantısını sosyal medyadan öğrenmiş olması başlı başına CHP için facia bir durumdur. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hangi partinin belediye başkanı? Bir belediye başkanı nasıl olur da 6'lı masanın liderlerini toplantıya davet edebilir? Böyle bir toplantıya Kılıçdaroğlu nasıl katılır ve nasıl engel olmaz? Bu tabi kendi meseleleri olmakla birlikte yani bizi de üzen bir durum. Tam bir tiyatro sergilendi. Daha mahkeme kararı açıklanmamış, bizler tarafından bilinmiyor ama koşa kola Saraçhane'de Meral Akşener ile İmamoğlu buluşuyor ve görüşüyor. Meral Akşener, yangından mal kaçırır gibi İstanbul'a gidiyor. Belediye başkanın makamında karar kendisine iletiliyor. Ondan sonra kalkıp bunu kutlamasını yapıyorlar. Kesinleşmese bile bu mahkeme bakıldığı zaman İmamoğlu'nun aleyhine bir durum. Normal bir refleks olarak insanın üzülmesi lazım. Hayatın normal akışı bunu gerektir ama aksine bir kutlama yaptılar. Birbirilerine sarıldılar ve kutlama yaptılar. Bunlar hayret verici işler. Karardan üzüntü duyması gerekenler kutlama yapıyor.
Burada bir kumpas var. Elbette mahkeme kararını tartışmayız. Eleştirebilirler. Burada Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu'nun adaylığını gerçekleştirmeye çalışan bir kumpas olduğu çok açık. Bunlar inkarı mümkün olmayan şekilde gördük. Bunun figürlerinden bir tanesi de Meral Akşener'dir. Yani o mesajı atıp Saraçhane'ye gidip çak çak yapıp kutlamalar yapma durumunu görünce MHP'deyken yapmaya çalıştığın kongre tutum ve davranışları gözümün önüne geldi. O zaman o tel örgülere tırmanmak, bağırıp çağırmak bunları hep birlikte izledik. Kılıçdaroğlu'nun haberinin sonradan olması, kendisinin yurt dışında gelişini beklemeden bir emrivaki ile Saraçhane toplantısı organize edilmesi birbirlerine karşı kurdukları ve hedefinde Kılıçdaroğlu olan bir kumpastır.
BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DÜZENLEMESİ
Görünen o ki 6'lı masadan ortak bir görüş bu hususta da çıkmış değil. Kılıçdaroğlu da 4 Ekim'de sorunu çözmeyen çalakalem bir kanun teklifi vermişti. Anlaşıldı ki bu 6'lı masadaki ittifak mensuplarıyla da görüşmedikleri haberlerinin olmadığı ortaya çıktı diğer partilerin. 9 Aralık'ta biz Meclis Başkanlığı'na sunduk. CHP şu an ikircikli bir tutum içerisinde. İYİ Parti eğilim evet demekten yana da diyorlar onlar da şu an itibariyle çok netleştirmiş değiller. Cumhur İttifakı olarak beklentimiz 400'ü aşarak TBMM'den geçmesi. Şu an itibariyle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları belli.
SEÇİMLERDE "ORTAK LİSTE" OLACAK MI?
Cumhur İttifakı olarak bizim gündemimizde böyle bir çalışma yok. Fakat bu 6'lı masa ittifakının Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda açıklamalarını biliyoruz. 40 ilde bir ortak liste çalışması yaptıklarını. Bunların ortak liste çalışmaları da belki de bu cumhurbaşkanı adayı belirlemedeki yaşadıkları curcunadan çok daha fazla birbirleriyle bir takım kavgalar ve çekişmeler yaşanacağını şimdiden tahmin edebiliriz.
HDP'YE HAZİNE YARDIMI KESİLECEK Mİ?
Ne zaman nasıl bir karar çıkacağını şu an itibarıyla öngörmem mümkün değil. Fakat biz öteden beri başta sayın Genel Başkanımız olmak üzere PKK'nın bir terör örgütünün uzantısı adeta bir siyasi aparatı halinde bulunan HDP'nin kapatılmasının gerektiği görüşünü ifade etmiştik. HDP'nin konumu Türk siyasetini son derece kirleten demokrasimizi bozan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti ve kendi demokrasimizin de çok partili demokratik bir yapısını bozan bir durum. Biz hazine yardımının kesilmesi talebini yerinde görüyoruz. Beklentimiz HDP'nin kapatılması kararı yönünde verileceğini umut ediyoruz. Ama AYM'nin kararını hep birlikte göreceğiz.
İYİ PARTİ – HDP – CHP İLİŞKİSİ
6'lı masa başta CHP olmak üzere HDP ile doğrudan ve dolaylı ilişki içerisinde siyasi iş birlikleri söz konusu. Bu hem TBMM'de hem de Türkiye genel siyaseti bakımından. İYİ Parti de bu HDP ile ilişkilerini CHP üzerinden yürütüyor. CHP bu konuda bir paratoner görevi görüyor. Bu ilişkilerin moderatörlüğünü de CHP yapıyor. 6'lı masa ile HDP ağız birliği ve iş birliği içinde.
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