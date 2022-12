6’lı masada aday kim olacak? MHP’li Erkan Akçay A Haber’de soruları yanıtlıyor

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DÜZENLEMESİ

Görünen o ki 6'lı masadan ortak bir görüş bu hususta da çıkmış değil. Kılıçdaroğlu da 4 Ekim'de sorunu çözmeyen çalakalem bir kanun teklifi vermişti. Anlaşıldı ki bu 6'lı masadaki ittifak mensuplarıyla da görüşmedikleri haberlerinin olmadığı ortaya çıktı diğer partilerin. 9 Aralık'ta biz Meclis Başkanlığı'na sunduk. CHP şu an ikircikli bir tutum içerisinde. İYİ Parti eğilim evet demekten yana da diyorlar onlar da şu an itibariyle çok netleştirmiş değiller. Cumhur İttifakı olarak beklentimiz 400'ü aşarak TBMM'den geçmesi. Şu an itibariyle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları belli.