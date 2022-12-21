6’lı masada aday kim olacak? MHP’li Erkan Akçay A Haber’de soruları yanıtlıyor

SARAÇHANE KUMPAS MI?

Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane toplantısını sosyal medyadan öğrenmiş olması başlı başına CHP için facia bir durumdur. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hangi partinin belediye başkanı? Bir belediye başkanı nasıl olur da 6'lı masanın liderlerini toplantıya davet edebilir? Böyle bir toplantıya Kılıçdaroğlu nasıl katılır ve nasıl engel olmaz? Bu tabi kendi meseleleri olmakla birlikte yani bizi de üzen bir durum. Tam bir tiyatro sergilendi. Daha mahkeme kararı açıklanmamış, bizler tarafından bilinmiyor ama koşa kola Saraçhane'de Meral Akşener ile İmamoğlu buluşuyor ve görüşüyor. Meral Akşener, yangından mal kaçırır gibi İstanbul'a gidiyor. Belediye başkanın makamında karar kendisine iletiliyor. Ondan sonra kalkıp bunu kutlamasını yapıyorlar. Kesinleşmese bile bu mahkeme bakıldığı zaman İmamoğlu'nun aleyhine bir durum. Normal bir refleks olarak insanın üzülmesi lazım. Hayatın normal akışı bunu gerektir ama aksine bir kutlama yaptılar. Birbirilerine sarıldılar ve kutlama yaptılar. Bunlar hayret verici işler. Karardan üzüntü duyması gerekenler kutlama yapıyor.