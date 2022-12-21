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"Saraçhane" Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas mı? MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 11:48
Son dakika haberi… MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erkan, Akçay, "Meral Akşener’in yaptığı aday borsası oluşturmaktır. 6’lı masa aday çıkartacak gibi görünmüyor." dedi.
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