Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık mesajı! Meral Akşener'e gönderme: Herkes Bay Kemal'i beklesin
YSK üyelerine hakaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi. Bu gelişme üzerine merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahnelendi. "Saraçhane Operasyonu" sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den destek almasına ve adeta aday gibi gösterilmesine "Kimse partimizin iç işlerine karışmasın" diyerek tepki göstermişti. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Herkes Bay Kemal'i beklesin" ifadelerini kullandı.
CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık savaşı tırmanıyor. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası kararı sonrasında 6'lı masada başlayan siyasi oyunlar ve tartışma büyüyerek devam ediyor.
Karar çıktığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunması ve Meral Akşener'in İmamoğlu ile miting yapması muhalefeti karıştırdı.
Akşener, İmamoğlu'nun adaylığı için elinden geleni yaparken Kılıçdaroğlu da kendi adaylığı için bastırıyor.
İYİ Parti'nin adaylık için İmamoğlu'nu öne çıkarmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i sert sözlerle uyarmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile TBMM'de bir araya geldikten sonra grup toplantısında konuştu.
"Kimse partinin iç işlerine karışmasın" diyen Kılıçdaroğlu, bugün de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK SİNYALİ
Partisinin grup toplantısın da konuşan Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu ile baba-oğul ilişkimiz var" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Ekrem İmamoğlu ile Baba-Oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar, benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak, boynumun borcudur.
Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına her fırsatta tepki gösteren Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda kendi adaylığının sinyalini verirken, "Herkes Bay Kemal'i beklesin." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile ilgili açıklama geldi. İmamoğlu, 'Evladım' ifadesi için "Onur duydum, gurur duydum. Yol arkadaşlığımız var. Genel Başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir" diye konuştu.
DAHA ÖNCE VETO ETMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu, hem Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hem de İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık iddialarını, ikisini de görevlerinin başında (belediye başkanlığında) görmek istiyorum diyerek veto etmişti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E TEPKİ: İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA
Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş'a hayır' demeyiz açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı." dedi ve ortağını açıkça ikaz etti.
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