Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylık mesajı! Meral Akşener’e gönderme: Herkes Bay Kemal’i beklesin

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK SİNYALİ

Partisinin grup toplantısın da konuşan Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu ile baba-oğul ilişkimiz var" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Ekrem İmamoğlu ile Baba-Oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar, benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak, boynumun borcudur.

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına her fırsatta tepki gösteren Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda kendi adaylığının sinyalini verirken, "Herkes Bay Kemal'i beklesin." ifadelerini kullandı.