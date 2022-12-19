İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na ’iç işleri’ yanıtı! Yavuz Ağıralioğlu’ndan sert sözler: Proje bizimdi tuttu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun 'iç işlerimize karışma' mesajına verdiği yanıt ise şöyle:

"Kazanacak aday vurgusuyla kazanacak 2 adayla ilgili değerlendirmeler, neden iç işlere müdahale olarak değerlendirilsin. İstanbul ve Ankara'da kazanan proje İYİ Parti'nin projesidir. Meral Hanım İmamoğlu'na milletin iradesine sahip çıktı. İç işlerine karışma yorumları yanlış olur. Kemal Bey de İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı. Bu isimler kazandılar, bizim projemiz tuttu. Denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak görmeyi sübjektif görüyorum. 'Benimle misiniz' demesindense 'kiminle kazanılabilir' demesi gerekiyordu. Akşener Ekrem ve Yavaş'ın aday olmasında aynı motivasyon var."