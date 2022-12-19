İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'iç işleri' yanıtı! Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert sözler: Proje bizimdi tuttu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyip kendisini veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek tepki göstermişti. İYİ Parti kanadından söz konusu çıkışa yanıt gecikmedi. A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programının moderatörü Melih Altınok, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtı kamuoyuyla paylaştı. Ağıralioğlu, İstanbul ve Ankara'nın İYİ Parti'nin projesi ile kazanıldığını söyleyip, "Kemal Bey de İstanbul’da aday olmuştu ama kazanamamıştı. Bu isimler kazandılar, bizim projemiz tuttu. Denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak görmek sübjektifliktir" diye konuştu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masadaki 'adaylık oyunları' tam gaz devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geçtiğimiz günlerde oldukça konuşulan bir hamle geldi.
Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezasının verilmesinin ardından soluğu İstanbul'da alan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun da yokluğunu fırsat bilerek Saraçhane'de miting düzenlendi, 2023 emelleri doğrultusunda İBB Başkanı'nı parlattı.
Yaşananlara Almanya'daki icazet seferinde yakalanan ve apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde dahi, "Dava sürecinde İmamoğlu'nun yanında olmadı" denilerek hedef tahtasına kondu.
Berlin'den özel jetle döner dönmez soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek İBB Başkanı'nın adaylığına set çekti.
İYİ Partili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasının kendilerine yaradığını vurgulayarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. O süreç oylarımızı artırdı." diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E SALVOLAR: "İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA"
Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş'a hayır' demeyiz açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı." dedi ve ortağını açıkça ikaz etti.
İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT: "İSTANBUL'A ADAY OLDUN KAZANAMADIN, DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ"
A Haber'de canlı yayınlanan Sebep Sonuç programında, moderatör Melih Altınok, İYİ Parti kanadından CHP'ye verilen yanıtı okudu.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun 'iç işlerimize karışma' mesajına verdiği yanıt ise şöyle:
"Kazanacak aday vurgusuyla kazanacak 2 adayla ilgili değerlendirmeler, neden iç işlere müdahale olarak değerlendirilsin. İstanbul ve Ankara'da kazanan proje İYİ Parti'nin projesidir. Meral Hanım İmamoğlu'na milletin iradesine sahip çıktı. İç işlerine karışma yorumları yanlış olur. Kemal Bey de İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı. Bu isimler kazandılar, bizim projemiz tuttu. Denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak görmeyi sübjektif görüyorum. 'Benimle misiniz' demesindense 'kiminle kazanılabilir' demesi gerekiyordu. Akşener Ekrem ve Yavaş'ın aday olmasında aynı motivasyon var."
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