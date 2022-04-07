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Hollanda’da yaşayan minik Yusuf’un yaşam mücadelesi… Annesi Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Yardım edebilecek tek dünya lideri

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Hollanda’da yaşayan minik Yusuf’un yaşam mücadelesi… Annesi Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Yardım edebilecek tek dünya lideri

Son dakika haberi... Hollanda'da Yusuf bebek 2 ay önce vücudunda çok nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi. Fas kökenli aile Yusuf'u tedavi ettirebilmek için büyük mücadele verdi ancak doktorlar minik Yusuf'un hayatını sonlandırmayı bile teklif etti. A Haber'e konuşan Yusuf'un annesi, Başkan Erdoğan'a seslendi, "Erdoğan bize yardım edebilecek tek dünya lideri" dedi.

Küçük Yusuf'un hastalığına ne Hollanda'da ne de Fas'ta çare bulunabildi. Fas kökenli aile Başkan Erdoğan'dan yardım istedi.

Yusuf 2 ay önce Hollanda'da dünyaya geldi. Ancak vücudunda çok nadir görülen "primer silyer diskinezi" hastalığını taşıyordu.

Yani nefes borusuna giren mikropların temizlenmesini sağlayan burundaki minik tüyler çalışmıyordu.

Hal böyle olunca minik Yusuf, makineye bağlanarak nefes almaya başladı. Yusuf makineden çıkması durumunda ise vücuduna girecek mikroorganizmalar ve mikroplar nedeniyle hayatını kaybedecek.

Yusuf'un annesi Zeynep, "Fas'taki doktorlar, Türkiye'de olduğu kadar tecrübeli ve kaliteli değil. Bize isterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz, ya da fişi çekip çocuğunuzun normal havayı solumasını ama böyle olursa da zamanla ciğerlerinin çürüyerek öleceğini söylediler. Yani elimizdeki tek seçenek çocuğumuzun ölecek olması." ifadelerini kullandı.

Aile evlatlarını tedavi ettirebilmek için hem Hollanda'da hem de Fas'ta çare aradı ancak olumlu bir sonuç alamadı.

A Haber'e konuşan minik Yusuf'un annesi Zeynep, oğlunun sağlığına kavuşması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

- Başkan Erdoğan'ın bize yardım edeceğinden umutluyuz. O, bu zamanın en iyi lideri. Yardımları karşılığında bir beklentisi de yok, tüm dünyadan insanlara, Irak'taki, Suriye'deki, Ukrayna'daki insanlara yardım ediyor. Ayrıca Başkan Erdoğan, Hollanda'da doktorlar hayatını sonlandırmak üzereyken Dilara Şahin'i de Türkiye'ye getirtmişti.

Annenin tek isteği ise minik oğlunun büyüyerek bir gün okula gittiğini görebilmek.

- Ben bir anneyim, kalbim acıyor. Biliyorum, Erdoğan bize yardım edebilecek ve yaparım dediğinde yapacak olan tek dünya lideri. Bu yüzden eminim ki bize yardım edecektir. Lütfen, size yalvarıyorum, bu Ramazan ayında bize yardım edin. Oğlumun öldüğünü görmek istemiyorum.

Annesi Başkan Erdoğan’dan yardım istedi ANNESİ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

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