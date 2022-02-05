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Hollanda’dan getirilen Dilara Şahin’in sağlık durumu nasıl? Babası A Haber’e konuştu

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Hollanda’dan getirilen Dilara Şahin’in sağlık durumu nasıl? Babası A Haber’e konuştu

Hollanda'da yaşayan ve kaldırıldığı hastanenin yönetimi tarafından fişi çekilmek istenen Dilara Şahin, İstanbul'a getirilmişti. Dilara altı gündür hastanede tedavi altında. Peki Dilara’nın sağlık durumu nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan babası Oğuz Şahin anlattı.

Hollanda'nın yaşam fişini çekme kararı aldığı Dilara Şahin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirildi. Dilara'nın Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Sağlık durumunda bir gelişme var mı? Gelişmeleri babası Oğuz Şahin, A Haber mikrofonlarına anlattı.

Oğuz Şahin'in öne çıkan ifadeleri:

"Biz bir hafta öncesine kadar çaresiz şekilde evde beklerken kimseye sesimizi duyuramazken acıdan kalbimizin yandığını hissederken işte bu yanışı gözyaşlarımızla söndürmeye çalışırken salı günü kızımın fişinin çekilmemesi için Allah'a hep dua ettim.

Dualarımız kabul oldu ve biz o günü yaşamadık. Bizim sesimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duydu ve bize 'Siz yalnız değilsiniz' dedi ve bize ambulans uçak gönderdi. Allah kendisinden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadı ve bizi Türkiye'ye getirdi.

Ülkemizde Türk doktorlarımızın tedavi süreci devam ediyor. Dilara 5 gündür burada şu anda tedavi oldu veya olmadı diye bir şey söylemek için erken. Ama Hollanda'da sürekli olarak bize kötü haberleri geliyordu, burada artık o kötü haberler gelmiyor bize.

Bu bizim için çok sevindirici bir şey. Doktorlar bize sabırlı olmamızı söylüyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Dilara'nın durumu şu anda stabil şekilde devam ediyor. Bu da bizim için sevindirici bir durum. Yani bize artık kötü bir haber gelmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisi ilgileniyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca neredeyse her gün beni arıyor, bizim derdimizle dertleşiyor. Vatandaşının sorunlarıyla ilgileniyor ve ben bundan gurur duyuyorum. İşte bunlar sayesinde acılarımız hafifliyor."

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