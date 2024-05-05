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Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Kaç öğretmen atanacak? İşte masadaki konular

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
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Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Kaç öğretmen atanacak? İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Külliye'de Kabine toplantısına liderlik edecek. Gündemin ilk sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in işaret ettiği öğretmen ataması var. Toplantıda atama sayısının hem de takvimin netleşmesi bekleniyor. Kabine’nin gündeminde İsrail'in katliamları, terörle mücadele ve fahiş fiyat ile enflasyon konuları da olacak. İşte detaylar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı kabinesini toplayacak. Kabine gündeminde terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık var. Kabine gündeminde yer alan en önemli madde ise öğretmen atamaları olacak.

ÖĞRETMEN SAYISI VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANACAK

On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımını açıklayacak.

İSRAİL'İN KATLİAMI VE BÖLGEDE ARTAN GELİRİM

İsrail'in katliamı ve bölgede artan gerilimi yakından takip eden Türkiye, kalıcı barış için diplomatik temaslarını hızlandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kabine üyelerini bilgilendirecek.

IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON!

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.

Kalkınma Yolu Projesi'ndeki son durum da masada olacak...

FAHİŞ FİYAT VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Enflasyonu tek haneye indirme hedefi doğrultusunda atılan adımlar ele alınacak.

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