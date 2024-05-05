Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Kaç öğretmen atanacak? İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı kabinesini toplayacak. Kabine gündeminde terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık var. Kabine gündeminde yer alan en önemli madde ise öğretmen atamaları olacak.