Hollanda'da ölüme terk edildi! Türkiye'de tedavisine devam edilen Dilara Şahin'in son sağlık durumu hakkında önemli gelişme
Hollanda'da yaşayan ve kaldırıldığı hastanenin yönetimi tarafından fişi çekilmek istenen Dilara Şahin'in tedavisi İstanbul'da sürüyor. Dilara Şahin'den (28) iyi haber var. Dilara, yoğun bakımdan alınarak normal servise alındı. Genç kızın babası şu açıklamaları yaptı…
Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı olan 28 yaşındaki Dilara Şahin lösemiye yakalandı. 27 Aralık'ta teşhis konulan Dilara, diş hekimi asistanlığı eğitimi alıyordu.
HOLLANDA'DA KOMAYA GİRMİŞTİ!
1 haftalık kemoterapinin ardından durumu kötüleşti. Hastanede komaya girdi. Hollandalı doktorlar, 'fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok' dedi. Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, A Haber ekranlarından yardım istedi.
Ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Dilara nihayet 1 aylık tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarıldı ve normal servise alındı.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Osman Hakan Gündüz'ün Dilara'nın durumuyla yakından ilgilendiğini söyleyen baba Oğuz Şahin, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de kendisine büyük destek olduklarını belirtti.
Şahin, "Dilara'nin durumu iyiye gidiyor. Umutlu bekleyişimiz sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dilara'yı ziyaret edeceği söyleniyor.
Zaten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Dilara'nın durumunu yakından takip ediyor. Türk doktorları Dilara'ya çok iyi bakıyor. Bu ilgi bizim acılarımızı hafifletiyor" dedi.
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