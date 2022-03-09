Hollanda’da ölüme terk edildi! Türkiye’de tedavisine devam edilen Dilara Şahin’in son sağlık durumu hakkında önemli gelişme

Şahin, "Dilara'nin durumu iyiye gidiyor. Umutlu bekleyişimiz sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dilara'yı ziyaret edeceği söyleniyor.

Zaten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Dilara'nın durumunu yakından takip ediyor. Türk doktorları Dilara'ya çok iyi bakıyor. Bu ilgi bizim acılarımızı hafifletiyor" dedi.