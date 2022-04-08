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Türkiye Yusuf bebek için harekete geçti! A Haber'in sesini duyurduğu aile için Hollanda'ya uçak gidecek

A Haber
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Giriş: 08.04.2022 08:46
Son dakika haberi... Hollanda'da Yusuf bebek 2 ay önce vücudunda çok nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi. Fas kökenli aile Yusuf'u tedavi ettirebilmek için büyük mücadele verdi ancak doktorlar minik Yusuf'un hayatını sonlandırmayı bile teklif etti. A Haber'e konuşan Yusuf'un annesi, Başkan Erdoğan'a seslendi, "Erdoğan bize yardım edebilecek tek dünya lideri" dedi. Türkiye Yusuf bebek için harekete geçti. A Haber'in sesini duyuruğu aile için Hollanda'ya uçak gidecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." ifadelerini kullandı.
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