08 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye Yusuf bebek için harekete geçti! A Haber'in sesini duyurduğu aile için Hollanda'ya uçak gidecek
Son dakika haberi... Hollanda'da Yusuf bebek 2 ay önce vücudunda çok nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi. Fas kökenli aile Yusuf'u tedavi ettirebilmek için büyük mücadele verdi ancak doktorlar minik Yusuf'un hayatını sonlandırmayı bile teklif etti. A Haber'e konuşan Yusuf'un annesi, Başkan Erdoğan'a seslendi, "Erdoğan bize yardım edebilecek tek dünya lideri" dedi. Türkiye Yusuf bebek için harekete geçti. A Haber'in sesini duyuruğu aile için Hollanda'ya uçak gidecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." ifadelerini kullandı.