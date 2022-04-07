Hollanda’da yaşayan minik Yusuf’un yaşam mücadelesi… Annesi Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Yardım edebilecek tek dünya lideri

Son dakika haberi... Hollanda'da Yusuf bebek 2 ay önce vücudunda çok nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi. Fas kökenli aile Yusuf'u tedavi ettirebilmek için büyük mücadele verdi ancak doktorlar minik Yusuf'un hayatını sonlandırmayı bile teklif etti. A Haber'e konuşan Yusuf'un annesi, Başkan Erdoğan'a seslendi, "Erdoğan bize yardım edebilecek tek dünya lideri" dedi.

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