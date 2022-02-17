Hollanda'da fişi çekilecekti! Türkiye'de iyileşmeye başladı | Dilara Şahin'in durumu nasıl?

Hollanda'da yaşayan ve kaldırıldığı hastanenin yönetimi tarafından fişi çekilmek istenen Dilara Şahin'in tedavisi İstanbul'da sürüyor. Dilara'nın bugün doğum günü. Sağlık durumu da iyiye gidiyor. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin kızının durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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