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Hollanda’da fişi çekilecekti! Dilara Şahin yoğun bakımdan çıkarıldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Hollanda’da fişi çekilecekti! Dilara Şahin yoğun bakımdan çıkarıldı

Lösemi hastası Dilara Şahin, tedaviye cevap verdi. Hollanda'da fişi çekilecek olan Şahin Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Dilara'nın son durumunu babası Oğuz Şahin, A Haber canlı yayınında anlattı. Şahin, "Kendisinden vazgeçmişlerdi Hollanda doktorları. Feryadımızı sesimizi Cumhurbaşkanımız duydu Allah razı olsun. Bugünleri bize yaşattığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da yaşayan lösemi hastası Dilara Şahin, için Holllandalı doktorların umudu tükenmişti. Fişi çekilecekti. Acılı baba Oğuz Şahin, A Haber ekranlarından kızı için yardım istedi. Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi ve tedavisine başlandı.

TEDAVİYE YANIT VERDİ

Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin iyileşiyor. Lösemi hastası Şahin, tedaviye cevap verdi. Şahin Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Dilara için umutlu bekleyiş devam ediyor. Dilara'nın son durumunu babası Oğuz Şahin, A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kendisinden vazgeçmişlerdi Hollanda doktorları. Feryadımızı sesimizi Cumhurbaşkanımız duydu Allah razı olsun. Bugünleri bize yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Getirdiğimiz günden bu yana adım adım da olsa güzel gelişmeler var. Çok şükür bekliyoruz.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şükürler olsun güzel servise aldılar. Ellerinden geleni hemşirelerimiz olsun doktorlarımız olsun her şeyi yapıyorlar. Ayağa kaldıracaklarına inanıyorum. İnşallah yakın zamanda da daha güzel haberler duyarız. Bekliyoruz.

TEPKİ VERİYOR MU?

Ufak tefek tepkileri var ama yine da detaylı bir açıklamayı büyüklerimiz yakın zamanda yaparlar inşallah. Hollanda'ya göre durumu çok iyi. Bu fidanı yeşertmek için herkes ilgileniyor. Hepsinden Allah razı olsun. Kızımız Türkiye'mizin kızı oldu, devletimizin kızı oldu.

İnşallah Ramazan ayına daha güzel haberler alırız diye temenni ediyorum.

O günler kabus gibi günlerdi şimdi hayal gibi.

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