Hollanda’da fişi çekilecekti! Dilara Şahin yoğun bakımdan çıkarıldı

TEPKİ VERİYOR MU?

Ufak tefek tepkileri var ama yine da detaylı bir açıklamayı büyüklerimiz yakın zamanda yaparlar inşallah. Hollanda'ya göre durumu çok iyi. Bu fidanı yeşertmek için herkes ilgileniyor. Hepsinden Allah razı olsun. Kızımız Türkiye'mizin kızı oldu, devletimizin kızı oldu.