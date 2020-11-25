SORU: 'Yüzyılın Anlaşması'yla birlikte bazı Arap ülkeleri ve İsrail arasında normalleşme adımları da başladı. Arap ülkeleri Filistin davasına ihanet ederek neden böyle bir tutum sergiliyor?

Faid Mustafa: Biz şunu çok iyi biliyoruz ki Trump yönetimi, İsrail ile normalleşme adımları atması için birçok Arap devletine baskı yaptı. Bununla birlikte de şunu biliyoruz ki, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme kararı alması Arap dünyasının Filistin konusundaki kararına muhaliftir. Arap ülkeleri 2002 yılında sorunun çözümü için bir yol haritası üzerinde anlaştı.