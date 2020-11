Sivil toplum kuruluşları, parlamentosu, partileri ve halkıyla Türkiye her zaman Filistin halkının yanında yer aldı. Her zaman sağlam ve kararlı bir şekilde Filistin'e sahip çıktılar. Mazlumların her platformda sesi oldular. Zalimin karşısında kim olursa olsun durdular. Türkiye zalime zalim, haklıya haklı diyebilecek kadar güçlü ve adaletli bir ülke.