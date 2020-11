ABD’de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın görevi devralmasıyla birlikte dış politikanın nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Donald Trump döneminde İsrail ile yapılan yüzyılın anlaşmasının rafa kaldırılabileceği de iddialar arasında. Peki, Filistin’in Washington'dan beklentileri neler? Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy'un özel röportajı...

SORU: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile sözde yüzyılın anlaşmasına imza atarak Filistinlilerin haklarını hiçe saydı. Joe Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte yeni bir dönemin başlamasını bekliyor musunuz? Yeni Washington yönetimi, işgali meşrulaştıran yüzyılın anlaşmasını rafa kaldırabilir mi?

Faid Mustafa: Şimdi resmi olarak açıklanmasa da işaretler Biden'ın ABD'de başkanlığı kazandığını gösteriyor. Biden'ın seçim kampanyası döneminde kendisinin veya yardımcısı Kamala Harris'in ifadeleri var bizimle ilgili. İki devletli çözüme yeniden dönme, Filistin Özgürlük Hareketi'nin Washington'da ofis açması, Dünya Gıda Örgütü'ne yeniden yardımları başlatmaları gibi bazı işaretler var.

Bunlar geçmiş dönem yönetimi ile yeni yönetim arasında farklı görüşler olduğunu gösteriyor. Bizim beklentimiz Filistin halkı aleyhine atılan adımların süratle geri alınması. Ancak bu konuda da dikkatliyiz. Biz burada yeni yönetimden hakkımız olanı vermesini istiyoruz. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasını ve bunun için tarafsız katkı sağlamalarını istiyoruz.

SORU: 'Yüzyılın Anlaşması'yla birlikte bazı Arap ülkeleri ve İsrail arasında normalleşme adımları da başladı. Arap ülkeleri Filistin davasına ihanet ederek neden böyle bir tutum sergiliyor?

Faid Mustafa: Biz şunu çok iyi biliyoruz ki Trump yönetimi, İsrail ile normalleşme adımları atması için birçok Arap devletine baskı yaptı. Bununla birlikte de şunu biliyoruz ki, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme kararı alması Arap dünyasının Filistin konusundaki kararına muhaliftir. Arap ülkeleri 2002 yılında sorunun çözümü için bir yol haritası üzerinde anlaştı.

Bu anlaşma Filistin halkının haklarının geri verilmesi, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve işgal güçlerinin Filistin topraklarından gitmesini öngörüyor. Şimdi bazı ülkelerin bunlar gerçekleşmeden İsrail ile normalleşmesi Arap dünyasının üzerinde ittifak ettiği anlaşmadan ayrılmaktır. Biz bundan olayı bunu kabul etmedik. Kınadık ve kınamaya devam ediyoruz.

Çünkü Filistinlileri katleden İsrail bunu hak etmiyor. Bu İsrail'e bir ödüldür, İsrail ödüllendirilmeyi hak etmiyor. Bundan dolayı Arap ülkelerine aldıkları bu kararlardan geri dönmeleri çağrısını yapıyoruz. İsrail bir işgal devletidir.

Filistinlileri katlediyor. Bu cinayetlerden dolayı hesap vermesi gerekiyor. Bahreyn, birleşik Arap emirliği ve Sudan gibi ülkelerin İsrail ile normalleşmesi Filistin davasının çıkarına, Filistin halkının iyiliğine değildir. Bu anlaşmalar İsrail ve Netanyahu'yu Filistinlileri katletmesi için daha çok cesaretlendirecektir.

SORU: Türkiye her daim Filistin davasının arkasında durdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tüm uluslararası platformlarda Filistinlilerin yaşadıklarına dikkat çekti. Siz Türkiye'nin bölgede ve İslam dünyasında üslendiği rolü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Faid Mustafa: Türk halkına ve başındaki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin davasına sahip çıkması ve her platformda savunmasından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Sivil toplum kuruluşları, parlamentosu, partileri ve halkıyla Türkiye her zaman Filistin halkının yanında yer aldı. Her zaman sağlam ve kararlı bir şekilde Filistin'e sahip çıktılar. Mazlumların her platformda sesi oldular. Zalimin karşısında kim olursa olsun durdular. Türkiye zalime zalim, haklıya haklı diyebilecek kadar güçlü ve adaletli bir ülke.