Kasım ayında sıfır araç modellerine indirim ve zam yapan markalar belli oldu! Dacia, Renault, Fiat, Opel, Peugeot, Skoda, Toyota Hyundai tam fiyat listesi…

Otomotiv devleri tek tek kasım ayı fiyat listesini yeniledi. Tükiye'de satış yapan popüler otomobil üreticileri 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını her ay güncellemeye devam ediyor. Kasım ayının başı itibari ile Toyota ve Hyundai sıfır araç modellerine ciddi indirim uygularken Dacia, Renault, Fiat, Opel, Peugeot, Skoda tüm araç modellerine paketlere modellere göre değişiklik gösterecek şekilde zam uyguladı. Chery ise geçen ayki fiyatlardan satışını sürdürüyor. İşte Kasım ayı itibari ile Türkiye'nin en çok beğenilen markalarının 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatları…

TOYOTA VE HYUNDAİ'DEN KASIM İNDİRİMİ