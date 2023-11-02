Chery fiyatları ile yine tercih nedeni oluyor! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 Kasım ayı güncel fiyat listesi
Chery, Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin kasım ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Rakiplerine kıyasla fiyat avantajı Chery modellerinin rağbet görmesine neden oluyor. İşte Çinli firmanın 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesi…
Chery, kasım ayı güncel fiyat listesini açıkladı. 2023 yılının en çok satan SUV modelleri listesinde yeni olmasına rağmen satış rekoru kırmaya başaran Çinli firma, şık tasarımı ve rakiplerine kıyasla uygun fiyattan satışa sunulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz son 2 ayda aracın fiyatında bir artışa gitmeyen otomobil üreticisi Kasım ayında da 2023 model sıfır araç modellerine zam yapmadı. İşte 2023 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin kasım ayı güncel fiyat listesi…
CHERY EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
2023 Model Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi
Luxury: 1.490.000 TL
Excellent: 1.590.000 TL
2023 Model Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi
Comfort: 1.195.100 TL
Luxury: 1.315.000 TL
Excellent: 1.395.000 TL
2023 Model Omada 5 Fiyat Listesi
Comfort: 1.180.000 TL
Luxury: 1.300.000 TL
Excellent: 1.380.000 TL
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