Sağlık Bakanlığı 66 müfettiş yardımcısı alımı: Başvuru ne zaman, şartları neler?

KONTENJANLAR VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Toplam 66 kişilik kadro, fakülte ve bölüm dağılımına göre belirlenecek. Başvurular sonrası, kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılacak. Bu sayı 264 kişi ile sınırlı olacak ancak son sırada eşit puan olması halinde aday sayısı artırılabilecek.

Liste, hem Teftiş Kurulu Başkanlığı internet sitesinde hem de Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak. İtiraz hakkı ise beş iş günü olarak belirlendi.