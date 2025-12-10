Sağlık Bakanlığı 66 müfettiş yardımcısı alımı: Başvuru ne zaman, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 66 Müfettiş Yardımcısı alacağını duyurdu. Başvuruların aralık ayında başlayacağı süreç, iki aşamalı sınavla tamamlanacak. KPSS şartı, yaş sınırlaması ve belirli fakülte mezuniyet kriterleriyle yürütülen ilan, çok sayıda adayın ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda. İşte başvuru koşulları ve sınav takvimi detayları...
