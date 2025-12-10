Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı 66 müfettiş yardımcısı alımı: Başvuru ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 66 Müfettiş Yardımcısı alacağını duyurdu. Başvuruların aralık ayında başlayacağı süreç, iki aşamalı sınavla tamamlanacak. KPSS şartı, yaş sınırlaması ve belirli fakülte mezuniyet kriterleriyle yürütülen ilan, çok sayıda adayın ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda. İşte başvuru koşulları ve sınav takvimi detayları...

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2025 yılı personel alım takvimi kapsamında müfettiş yardımcılığı için yeni duyuru yayımladı. Buna göre toplam 66 müfettiş yardımcısı, Ankara'da gerçekleştirilecek iki aşamalı sınav sonucunda istihdam edilecek. Sınav 28 Aralık 2025'te başlayacak, ikinci aşama ise 8-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURULAR DİJİTAL OLARAK ALINACAK

Başvurular, 1-12 Aralık 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Adayların başvuruda diploma bilgilerini sisteme yüklemeleri, fotoğraf ve el yazısıyla yazılmış özgeçmiş eklemeleri zorunlu tutuluyor.

Denkliği bulunan yurt dışı mezunlarının, ilgili belgeyi başvuru ekranına eklememesi durumunda müracaatlarının değerlendirmeye alınmayacağı belirtiliyor. Askerlik ve mezuniyet bilgileri ise sistem üzerinden otomatik olarak kontrol edilecek.

Elektronik ortam dışında yapılan başvuruların geçersiz sayılacağı duyuruldu.

Başvuru Koşulları Açıklandı

Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olması gerekiyor. Adayların İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, Diş Hekimliği fakülteleri ile Makine ve Bilgisayar Mühendisliği programlarından mezun olmaları ya da bu alanlara denk eğitime sahip olmaları şart koşuluyor.

Ayrıca başvuru yapacak kişilerin 01 Ocak 1990 ve sonrası doğmuş olmaları, KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 80 almış olmaları gerekiyor. Sağlık, adli sicil ve görev yapmaya engel bir durumun bulunmaması da başvuruda aranan diğer kriterler arasında yer alıyor.

KONTENJANLAR VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Toplam 66 kişilik kadro, fakülte ve bölüm dağılımına göre belirlenecek. Başvurular sonrası, kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılacak. Bu sayı 264 kişi ile sınırlı olacak ancak son sırada eşit puan olması halinde aday sayısı artırılabilecek.

Liste, hem Teftiş Kurulu Başkanlığı internet sitesinde hem de Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak. İtiraz hakkı ise beş iş günü olarak belirlendi.

