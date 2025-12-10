10 Aralık 2025, Çarşamba
Gazze vesile oldu: Dünyanın adaletsizliğine tek çare İslamiyet! İngilizler bir bir Müslüman oluyor
Telegraph'ın özel haberine göre, küresel savaşlar ve özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı, İngiltere'de İslam'a yönelik ilgiyi rekor düzeye taşıdı. Araştırmalar, genç Britanyalıların adaletsizlikler karşısında 'anlam arayışı'yla İslam'a yöneldiğini ortaya koyuyor. Hristiyanlık ve diğer dinler ise iç krizlerle boğuşuyor.
Giriş Tarihi: 10.12.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:38