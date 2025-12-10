10 Aralık 2025, Çarşamba

Gazze vesile oldu: Dünyanın adaletsizliğine tek çare İslamiyet! İngilizler bir bir Müslüman oluyor

Telegraph'ın özel haberine göre, küresel savaşlar ve özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı, İngiltere'de İslam'a yönelik ilgiyi rekor düzeye taşıdı. Araştırmalar, genç Britanyalıların adaletsizlikler karşısında 'anlam arayışı'yla İslam'a yöneldiğini ortaya koyuyor. Hristiyanlık ve diğer dinler ise iç krizlerle boğuşuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:38
İngiltere merkezli Institute for the Impact of Faith in Life (IIFL) tarafından yapılan kapsamlı araştırma, ülkede din değiştirme eğilimlerinin ardındaki motivasyonları mercek altına aldı.

Telegraph'ın aktardığı bulgulara göre, İslam'a yönelen Britanyalıların en büyük motivasyonunu 'küresel çatışmalar' oluşturuyor.

Araştırmacılar, özellikle İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın, genç kuşak üzerinde "adaletsizlik ve moral çöküş" duygusunu artırdığını, bu durumun da İslam'a yönelişi tetiklediğini belirtiyor.

"ANLAM ARAYIŞI" VE "ADALET DUYGUSU" MÜSLÜMANLIĞA İTİYOR

Raporun yazarları, İslam'a geçen bireylerin çoğunun "dünyanın giderek daha haksız bir yer olduğuna inandığını" söylüyor.

Ayrıca İslam'a geçenlerin, Hristiyanlığa geçenlere kıyasla:

  • 2,5 kat daha fazla dini ibadetlere önem verdiği,

  • dünya medyasına daha fazla şüpheyle yaklaştığı,

  • ahlaki netlik ve disiplin arayışının çok daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Bu tablo, araştırmacılara göre, İslam'ın gençler için "normatif, disiplinli, anlam üreten bir çerçeve" sunduğunu gösteriyor.

İSLAMİ YÖNELİMİN EN BÜYÜK MOTORU: GAZZE VE KÜRESEL ADALETSİZLİKLER

IIFL'nin 2 bin 774 kişiyle yaptığı çalışmada, İslam'a geçenlerin yüzde 20'sinin küresel çatışmaları, yüzde 18'inin ise ruhsal sorunları dönüşümün tetikleyicisi olarak gösterdiği kaydedildi.

Telegraph, özellikle 2023–2024 döneminde İsrail'in Gazze soykırımının, İngiltere'de İslam'a yönelik ilgiyi gözle görülür biçimde artırdığına dikkat çekiyor.

Araştırmada şu çarpıcı yorum yer alıyor:

"Genç Britanyalıların önemli bir kısmı, dünyanın giderek daha adaletsiz olduğunu düşünüyor ve medya söylemlerine güven duymuyor. Bu ruh hali, İslam'a yönelişte belirleyici bir unsur haline geldi."

DİĞER DİNLERDE DERİN KRİZ: HRİSTİYANLIK KAN KAYBEDİYOR

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici bulgusu ise Hristiyanlık ve diğer dinlerde yaşanan krizler.

Hristiyanlığa geçişin ana sebebi: Kayıp duygusu ve Covid sonrası yas

Hristiyanlığa geçenlerde en büyük motivasyon:

  • Yas ve kayıp (yüzde 31)

  • Ruh sağlığı sorunları (yüzde 23)

Bu durum, Telegraph'a göre, Hristiyanlığa geçişin daha çok "teselli arayışı" ile sınırlı kaldığını gösteriyor.

Doğu dinlerinde tablo daha da değişken

Hinduizm, Budizm ve Sih inancına yönelenlerde ise:

  • Ruh sağlığı (yüzde 35)

  • Çatışma (yüzde 16)

ön plana çıkıyor.

İSLAM DIŞINDAKİ DİNLER DÜŞÜŞTE

Telegraph'ın aktardığı rapor, Britanya'nın tamamen sekülerleşmediğini; fakat dini yapının köklü bir değişim geçirdiğini ortaya koyuyor.

  • Toplum, kurumsal dinlerden uzaklaşıyor.

  • Yerine daha kişisel, pratik odaklı, anlam arayışına dayalı inanç biçimleri geliyor.

  • En büyük kopuş ise Hristiyanlıkta: araştırmaya katılanların yüzde 44'ü Hristiyanlıktan ayrıldığını söylüyor.

  • Tüm dinler içinde en büyük net kayıp Hristiyanlıkta.

Araştırmanın bir başka çarpıcı verisi:
Katılımcıların yüzde 39'u tamamen ateist olmuş durumda.

İNGİLİZ TARİHİNDE BİR İLK: HRİSTİYANLIK NÜFUSUN YARISINDAN AZ

İngiltere ve Galler'de yapılan son nüfus sayımına göre:

  • Hristiyanlar nüfusun artık yüzde 46,2'sini oluşturuyor.

  • 2011'de bu oran yüzde 59,3 idi.

Yani son 10 yılda büyük bir gerileme yaşandı ve Hristiyanlık, nüfus içindeki ağırlığını hızla kaybetti.

Diğer tüm dinler nüfus içinde artarken tek düşüş yaşayan din Hristiyanlık oldu.

İSLAM'A İLGİ ARTIYOR

Telegraph'ın analizine göre, Britanya'da bugün yaşanan şey basit bir "sekülerleşme" değil; dini dengelerin yeniden kurulması.

  • Gazze soykırımı ve küresel adaletsizlik duygusu İslam'a ilgiyi yükseltiyor.

  • Genç Britanyalılar İslam'ı ahlaki netlik, adalet duygusu ve disiplin sağlayan bir çerçeve olarak görüyor.

  • Hristiyanlık ise tarihinin en büyük kitlesel kopuşuyla karşı karşıya.

Britanya'da yeni bir tablo şekilleniyor:
"Küresel savaşlar, gençleri anlam arayışına; anlam arayışı ise İslam'a yöneltiyor."