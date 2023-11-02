Skoda da zam ay zam yaptı! 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni ayı fiyat listesi (KASIM AYI FİYAT LİSTESİ)
Skoda 2023 model sıfır araç modellerinin kasım ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Fabia modelinin tüm paketlerine 25’er bin TL zam yapan otomotiv devi, diğer modellerinin fiyatlarına bu ay dokunmadı. İşte 2023 model sıfır Skoda modellerinin kasım ayı fiyat tam listesi.
Alman otomotiv devinin Türkiye'de en çok beğenilen markalarından biri olan Skoda, 2023 model sıfır araç modellerinin Kasım ayı fiyat listesini açıkladı. Firma Fabia modeli haricinde tüm modellerinin fiyatlarını sabit tutarken Fabia'nın tüm paketleri için 25'er bin TL zam yaptı. Peki Kasım ayında Skoda'nın sıfır araç modelleri ne kadar oldu. İşte 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni fiyat listesi…
2023 MODEL SIFIR SKODA MODELLERİNİN KASIM AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ
2023 Model Fabia
Elite 1.0 TSI 95 PS 914.900 TL
Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 979.900 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.104.900 TL
Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.304.900 TL
2023 Model Scala
Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 1.074.900 TL
Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.134.900 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.284.900 TL
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.384.900 TL
2023 Model Octavia
Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG 1.314.900 TL
Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.404.900 TL
Premium 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG 1.487.900 TL
Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.577.900 TL
Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.784.900 TL
RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.909.900 TL
Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.854.900 TL
Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.884.900 TL
Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.969.900 TL
2023 Model Superb
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.609.900 TL
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.784.900 TL
Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.059.900 TL
Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.189.900 TL
L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.329.900 TL
L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 3.209.900 TL
L&K Crystal 2.0 TSI 280 PS DSG 4x4 3.269.900 TL
Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.059.900 TL
Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.189.900 TL
Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.314.900 TL
2023 Model Kamiq
Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.199.900 TL
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.299.900 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.347.400 TL
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.447.400 TL
2023 Model Karoq
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.619.900 TL
Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.869.900 TL
Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.949.900 TL
2023 Model Kodiaq
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.804.900 TL
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.932.900 TL
Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.269.900 TL
Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.329.900 TL
L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.524.900 TL
Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 3.479.900 TL
L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 3.679.900 TL
RS 2.0 TSI 245 PS DSG 4x4 3.809.900 TL
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