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Skoda da zam ay zam yaptı! 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni ayı fiyat listesi (KASIM AYI FİYAT LİSTESİ)

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Skoda da zam ay zam yaptı! 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni ayı fiyat listesi KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Skoda 2023 model sıfır araç modellerinin kasım ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Fabia modelinin tüm paketlerine 25’er bin TL zam yapan otomotiv devi, diğer modellerinin fiyatlarına bu ay dokunmadı. İşte 2023 model sıfır Skoda modellerinin kasım ayı fiyat tam listesi.

Alman otomotiv devinin Türkiye'de en çok beğenilen markalarından biri olan Skoda, 2023 model sıfır araç modellerinin Kasım ayı fiyat listesini açıkladı. Firma Fabia modeli haricinde tüm modellerinin fiyatlarını sabit tutarken Fabia'nın tüm paketleri için 25'er bin TL zam yaptı. Peki Kasım ayında Skoda'nın sıfır araç modelleri ne kadar oldu. İşte 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni fiyat listesi…

2023 MODEL SIFIR SKODA MODELLERİNİN KASIM AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ

2023 Model Fabia

Elite 1.0 TSI 95 PS 914.900 TL

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 979.900 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.104.900 TL

Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.304.900 TL

2023 Model Scala

Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 1.074.900 TL

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.134.900 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.284.900 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.384.900 TL

2023 Model Octavia

Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG 1.314.900 TL

Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.404.900 TL

Premium 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG 1.487.900 TL

Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.577.900 TL

Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.784.900 TL

RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.909.900 TL

Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.854.900 TL

Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.884.900 TL

Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.969.900 TL

2023 Model Superb

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.609.900 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.784.900 TL

Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.059.900 TL

Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.189.900 TL

L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.329.900 TL

L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 3.209.900 TL

L&K Crystal 2.0 TSI 280 PS DSG 4x4 3.269.900 TL

Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.059.900 TL

Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.189.900 TL

Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.314.900 TL

2023 Model Kamiq

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.199.900 TL

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.299.900 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.347.400 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.447.400 TL

2023 Model Karoq

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.619.900 TL

Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.869.900 TL

Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.949.900 TL

2023 Model Kodiaq

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.804.900 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.932.900 TL

Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.269.900 TL

Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.329.900 TL

L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.524.900 TL

Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 3.479.900 TL

L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 3.679.900 TL

RS 2.0 TSI 245 PS DSG 4x4 3.809.900 TL

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