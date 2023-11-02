Skoda da zam ay zam yaptı! 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni ayı fiyat listesi (KASIM AYI FİYAT LİSTESİ)

Alman otomotiv devinin Türkiye'de en çok beğenilen markalarından biri olan Skoda, 2023 model sıfır araç modellerinin Kasım ayı fiyat listesini açıkladı. Firma Fabia modeli haricinde tüm modellerinin fiyatlarını sabit tutarken Fabia'nın tüm paketleri için 25'er bin TL zam yaptı. Peki Kasım ayında Skoda'nın sıfır araç modelleri ne kadar oldu. İşte 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni fiyat listesi…

2023 MODEL SIFIR SKODA MODELLERİNİN KASIM AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ