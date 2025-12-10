Viral Galeri Viral Liste Emekliye 4'lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye en düşük 19.243 TL! İşte maaş tablosu

Emekliye 4'lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye en düşük 19.243 TL! İşte maaş tablosu

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak zamda. Beş aylık enflasyon verisi tabloyu büyük ölçüde netleştirdi, son veri ise dengeleri tamamen değiştirebilir. Hesaplamalar zam oranlarının yüzde kaç olacağına dair güçlü sinyaller veriyor. Peki emekli 2026'da en düşük kaç TL alacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:55
Milyonlarca emekli ve memurun gündeminde yer alan ocak zamları artık son aşamada. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilerle 6 aylık enflasyonu belirleyecek sürecin beş aylık bölümü tamamlandı.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Bu tablo, zam oranlarının büyük ölçüde şekillendiğini gösteriyor. Aralık verisi beklenirken hesaplamalar, SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 12, memur ve memur emeklileri için yüzde 18 seviyelerinde artış ihtimalini öne çıkarıyor.

BEŞ AYLIK ENFLASYON RESMİ: ORANLAR NETLEŞTİ

TÜİK verilerine göre beş aylık enflasyon sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış yüzde 11.2 seviyesinde oluştu. Memurlar ve memur emeklileri için ise tablo farklı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 11'lik zam oranı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 17.55'e yükseldi.

Geriye kalan tek adım aralık ayı verisi. Açıklanacak rakam, nihai zam oranını belirleyecek. Ancak mevcut göstergeler ve tahminler, olası senaryoların ortaya çıkmasını sağlıyor.

DÖRT FARKLI SENARYO: HANGİ FORMÜL NE GETİRİYOR?

Ekonomistler ve piyasaların beklentileri doğrultusunda hesaplanan dört farklı olasılık bulunuyor.

Formül 1:

Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 olarak açıklanmıştı. Aralık ayında da aynı oran gerçekleşirse, yıllık enflasyon yüzde 30,87 olacak. Bu hesaplamayla SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,17 seviyesinde oluşuyor.

