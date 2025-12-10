Emekliye 4’lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR, EYT’liye en düşük 19.243 TL! İşte maaş tablosu

BEŞ AYLIK ENFLASYON RESMİ: ORANLAR NETLEŞTİ

TÜİK verilerine göre beş aylık enflasyon sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış yüzde 11.2 seviyesinde oluştu. Memurlar ve memur emeklileri için ise tablo farklı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 11'lik zam oranı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 17.55'e yükseldi.