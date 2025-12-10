Viral
Emekliye 4'lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye en düşük 19.243 TL! İşte maaş tablosu
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak zamda. Beş aylık enflasyon verisi tabloyu büyük ölçüde netleştirdi, son veri ise dengeleri tamamen değiştirebilir. Hesaplamalar zam oranlarının yüzde kaç olacağına dair güçlü sinyaller veriyor. Peki emekli 2026'da en düşük kaç TL alacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:55