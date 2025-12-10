Viral Galeri Viral Liste The Game Awards 2025 ne zaman başlayacak? Yayın saati ve adaylar...

The Game Awards, oyun dünyasının merakla beklediği gecesi için geri sayıma geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da oyuncular ve uzman jüri tarafından verilen oylarla 'Yılın Oyunu', 'En İyi Sanat Yönetimi', 'En İyi Mobil Oyun' gibi birçok kategoride kazananlar açıklanacak. Dünyanın dört bir yanından milyonların takip ettiği etkinlik yaklaşırken, 'The Game Awards 2025 ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?' sorusu da gündemde yerini almış durumda.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:18
Oyun sektörünün en çok takip edilen etkinliklerinden biri olan The Game Awards, bu yıl da büyük rekabet ve sürprizlere sahne olacak. Aday listesinin duyurulmasının ardından gündem hızla hareketlenirken, hangi yapımların ödülle taçlanacağı şimdiden tartışma konusu. Hem oyuncular hem oyun dünyasının profesyonelleri, gözünü bu yılın kazananlarına çevirmiş durumda.

THE GAME AWARDS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

Etkinliğin resmi sitesinde paylaşılan bilgilere göre The Game Awards 2025, 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece düzenlenecek. Yayının 03.30'da başlayacağı, sabah 07.30'a kadar süreceği belirtiliyor. Dünyanın dört bir yanından milyonların takip ettiği organizasyon, yine büyük bir izleyici kitlesini ekran başına toplamaya hazırlanıyor.

TÖREN NASIL İZLENECEK?

Bu yıl önemli bir yenilik duyuruldu. Etkinlik organizatörleri, The Game Awards'ın ilk kez Prime Video üzerinden, platformun bulunduğu tüm bölgelerde ek ücret olmadan canlı yayınlanacağını açıkladı. Böylece oyuncular töreni daha geniş erişimle takip edebilecek.

ADAYLAR AÇIKLANDI

Tören tarihinin kesinleşmesiyle birlikte merakla beklenen aday listesi de netleşti. Yılın oyunu kategorisinde bu yıl güçlü yapımlar karşı karşıya geliyor. Aday listesinde yer alan isimler şöyle:

Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong ve Kingdom Come: Deliverance 2.

Eleştirmen oyları ve oyuncu oylamasıyla birlikte kazananların kim olacağı 12 Aralık sabahı ortaya çıkacak.

SON DAKİKA