The Game Awards 2025 ne zaman başlayacak? Yayın saati ve adaylar...
The Game Awards, oyun dünyasının merakla beklediği gecesi için geri sayıma geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da oyuncular ve uzman jüri tarafından verilen oylarla 'Yılın Oyunu', 'En İyi Sanat Yönetimi', 'En İyi Mobil Oyun' gibi birçok kategoride kazananlar açıklanacak. Dünyanın dört bir yanından milyonların takip ettiği etkinlik yaklaşırken, 'The Game Awards 2025 ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?' sorusu da gündemde yerini almış durumda.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:18