The Game Awards 2025 ne zaman başlayacak? Yayın saati ve adaylar...

Oyun sektörünün en çok takip edilen etkinliklerinden biri olan The Game Awards, bu yıl da büyük rekabet ve sürprizlere sahne olacak. Aday listesinin duyurulmasının ardından gündem hızla hareketlenirken, hangi yapımların ödülle taçlanacağı şimdiden tartışma konusu. Hem oyuncular hem oyun dünyasının profesyonelleri, gözünü bu yılın kazananlarına çevirmiş durumda.