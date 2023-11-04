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Dacia en çok satan Sandero Stepway ve Duster modellerine 41 bin TL’ye varan zam yaptı! İşte Dacia kasım ayı yeni fiyat listesi

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Dacia en çok satan Sandero Stepway ve Duster modellerine 41 bin TL’ye varan zam yaptı! İşte Dacia kasım ayı yeni fiyat listesi

Dacia kasım ayı zamlı fiyatları açıkladı! Yeni ayla birlikte en çok satan Sandero Stepway ve Duster modellerine 41 bin TL’ye varan fiyat artışına gitti. İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger kasım ayı fiyat listesi…

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