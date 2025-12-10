Viral
Galeri
Viral Liste
10 Aralık TV yayın akışı: Kuruluş Orhan kadrosuna kimler katıldı, yeni bölüm bugün mü?
10 Aralık TV yayın akışı: Kuruluş Orhan kadrosuna kimler katıldı, yeni bölüm bugün mü?
Çarşamba akşamı televizyon kanalları, dizi ve eğlence programlarıyla geniş bir yayın listesi sunuyor. Ekran başına geçecek olanlar günün yayın akışını araştırıyor. Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna ise iki yeni isim katıldı. Diziyi yakından takip eden seyirciler, yeni karakterlerin kimler tarafından canlandırılacağını ve hikayede nasıl bir rol üstleneceklerini merak ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 09:52