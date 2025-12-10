Viral Galeri Viral Liste 10 Aralık TV yayın akışı: Kuruluş Orhan kadrosuna kimler katıldı, yeni bölüm bugün mü?

Çarşamba akşamı televizyon kanalları, dizi ve eğlence programlarıyla geniş bir yayın listesi sunuyor. Ekran başına geçecek olanlar günün yayın akışını araştırıyor. Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna ise iki yeni isim katıldı. Diziyi yakından takip eden seyirciler, yeni karakterlerin kimler tarafından canlandırılacağını ve hikayede nasıl bir rol üstleneceklerini merak ediyor.

10 Aralık Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde birçok yapım yer alıyor. Kanallar, diziler ve programlarla izleyicinin ilgisini çekmeye hazırlanırken, "Bu akşam hangi diziler var, yayın saatleri neler?" soruları da gündemdeki yerini koruyor. Sevilen yapım Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün bugün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kadroya dahil edilen karakterlerin diziye nasıl bir yön vereceği ise araştırılan başlıklar arasında.

KURULUŞ ORHAN KADROSUNA HANGİ İSİMLER KATILDI?

Kurtuluş Orhan kadrosuna, Emre Kızılırmak ve Merve Çandar dahil oldu. Yapım tarafından duyurulan bilgilere göre, Emre Kızılırmak, kutsal mabet şövalyelerinin lideri Hector karakteriyle dizide yer alacak. Merve Çandar ise Nilüfer Hatun'un kardeşi Dafne'yi canlandıracak.

10 ARALIK TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 – Kahvaltı Haberleri
10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 – atv Gün Ortası
14.00 – Mutfak Bahane
16.00 – Esra Erol'da
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.28 – İstiklal Marşı
05.30 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06.20 – Kalk Gidelim
09.15 – Adını Sen Koy
10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 – Seksenler
14.35 – Kasaba Doktoru
17.45 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Ejderhanı Nasıl Eğitirsin | Yabancı Sinema
22.00 – Kasırga | Yabancı Sinema

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Yabancı Damat
09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
11.00 – Yaprak Dökümü
14.00 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Uzak Şehir
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Eşref Rüya

