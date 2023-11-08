Hyundai’den büyük kasım indirimi! 2023 Model Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON modellerinin indirimli fiyatları…

Hyundai Kasım ayı 2023 model sıfır araç fiyat listesini yeniden güncelledi. 31 Kasım'a kadar geçerli olacak indirim listesinde otomotiv devi Elentra 1.6 Prime CVT paleti için 100 bin TL, Kona 1.0 T-GDI 120 PS Elite DCT paketi için 145 bin TL'ye varan indirim uyguladı. Diğer modelleri için ise yine 115 bin TL'ye varan indirimler yer alıyor. İşte Hyundai kasım ayı indirimli sıfır araç modellerinin tam listesi ve fiyatları….

HYUNDAİ KASIM AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ