Hyundai’den büyük kasım indirimi! 2023 Model Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON modellerinin indirimli fiyatları…
Hyundai Kasım ayı 2023 model sıfır araç fiyat listesinde büyük indirim geldi! Tüm modellerinde paketlere göre değişiklik gösteren indirimler uygulayan otomotiv devi, fiyatları 145 bin TL’ye kadar aşağı çekti. İşte 2023 Model Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON, Santa FE, IONIQ 5, IONIQ 6, SATARIA modellerinin yeni fiyatları….
Hyundai Kasım ayı 2023 model sıfır araç fiyat listesini yeniden güncelledi. 31 Kasım'a kadar geçerli olacak indirim listesinde otomotiv devi Elentra 1.6 Prime CVT paleti için 100 bin TL, Kona 1.0 T-GDI 120 PS Elite DCT paketi için 145 bin TL'ye varan indirim uyguladı. Diğer modelleri için ise yine 115 bin TL'ye varan indirimler yer alıyor. İşte Hyundai kasım ayı indirimli sıfır araç modellerinin tam listesi ve fiyatları….
HYUNDAİ KASIM AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ
2023 Model i10
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 675.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 720.000 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 740.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 800.000 TL
2023 Model i20
1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel 785.000 TL
1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik 845.000 TL
1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik 895.000 TL
1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik 975.000 TL
1.0 T 100PS Jump Benzin DCT 895.000 TL
1.0 T 100PS Style Benzin DCT 945.000 TL
1.0 T 100PS Elite Benzin DCT 1.025.000 TL
2023 Model Elentra
1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.295.000 TL
1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik 1.580.000 TL
2023 Model i20N
1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel 1.295.000 TL
2023 Model Bayon
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 915.000 TL
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 950.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 1.005.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 1.050.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.045.000 TL
2023 Model Kona
1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT 1.520.000 TL
1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.885.000 TL
1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT 1.855.000 TL
2023 Model TUCSON
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT 1.500.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) W/O SR * Benzin DCT 1.630.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.865.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime W/O SR ** Dizel DCT 1.575.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 1.890.000 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik 2.195.000 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev*** Hibrit Otomatik 2.215.000 TL
2023 Model Santa FE Hibrit
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik 2.900.000 TL
2023 Model Kona Elektrik
100kW Progressive Elektrik Otomatik 1.390.000 TL
2023 Model IONIQ 5
125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 2.185.000 TL
239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.800.000 TL
2023 Model IONIQ 6
111 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.640.000 TL
239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.775.000 TL
2023 Model SATARIA
2.2 CRDI 177 PS Prime Dizel Otomatik 1.395.000 TL
2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite Dizel Otomatik 1.520.000 TL
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