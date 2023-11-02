Peugeot Kasım ayı fiyat listesinde zam yaptı! İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Kasım ayı zamlı fiyat listesi

Peugeot Kasım ayı zamlı fiyat listesini açıkladı! Geçtiğimiz aya kıyasla tüm 2023 model sıfır araç modellerine zam uygulayan otomotiv devinin bazı modellerinde zam miktarı 64 bin TL'lere kadar ulaştı. Fransız otomotiv devi, Eylül ve Ekim aylarında sıfır araç modellerinin fiyatlarını sabitlemişti. İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 kasım ayı güncel fiyat listesi…

PEUGEOT 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN KASIM AYI FİYAT LİSTESİ