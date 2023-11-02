Peugeot Kasım ayı fiyat listesinde zam yaptı! İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Kasım ayı zamlı fiyat listesi
Türkiye'nin en çok araç satan markalarından biri olan Peugeot, Kasım ayı fiyat listesinde 2023 model sıfır araç modellerine 64 bin TL’ye varan zam yaptı. İşte Fransız markasının model model yeni fiyat listesi…
Peugeot Kasım ayı zamlı fiyat listesini açıkladı! Geçtiğimiz aya kıyasla tüm 2023 model sıfır araç modellerine zam uygulayan otomotiv devinin bazı modellerinde zam miktarı 64 bin TL'lere kadar ulaştı. Fransız otomotiv devi, Eylül ve Ekim aylarında sıfır araç modellerinin fiyatlarını sabitlemişti. İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 kasım ayı güncel fiyat listesi…
PEUGEOT 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN KASIM AYI FİYAT LİSTESİ
2023 Model Peugeot 208
- 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 1.043.000 TL
- 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.145.000 TL
- 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.264.000 TL
2023 Model Peugeot 308
- 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.436.000 TL
- 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.533.500 TL
- 308 GT1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.697.000 TL
2023 Model Peugeot 2008
Benzin
- 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.367.000 TL
- Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 1.473.500 TL
- Yeni 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 : 1.664.500 TL
Dizel
- Yeni 2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 1.509.000 TL
- Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8: 1.582.500 TL
- Yeni 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.772.500 TL
2023 Model Peugeot e-2008
- Yeni E-2008 GT 115kW: 1.580.000 TL
2023 Model Peugeot 408
- Yeni 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.725.000 TL
- Yeni 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.992.500 TL
2023 Model Peugeot 3008
Benzin
- 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.798.000 TL
Dizel
- 3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.853.500 TL
- 3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.935.000 TL
- 3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.210.000 TL
Hybrid
- 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.260.000 TL
2023 Model Peugeot 508
- Yeni 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.826.000 TL
- Yeni 508 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.028.000 TL
2023 Model Peugeot 5008
- 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.136.000 TL
- 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.376.500 TL
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