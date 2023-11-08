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Renault’dan kasım ayında 59 bin TL’ye varan zam geldi! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos yeni fiyat listesi

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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Renault’dan kasım ayında 59 bin TL’ye varan zam geldi! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos yeni fiyat listesi

Renault kasım ayı 2023 model sıfır Renault modellerine 59 bin TL’ye varan zam yaptı. Geçtiğimi ay fiyat değişikliği yapmayan Fransız otomobil üreticisi Kasım ayında en çok satan modellerinden biri olan Megane’a paketlere göre değişiklik göstermekle birlikte 50 bin TL’ye varan fiyat artışı yaptı. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos yeni fiyat listesi…..

Renault herkesin merakla beklediği kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin zamlı fiyat listesini açıkladı. Yeni ayla birlikte Fransız otomobil üreticisi en çok satan modellerinden biri olan Megane'ın Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg'lik paketine 50 bin TL, Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160bg'lik versiyonuna 59 bin TL zam yaptı. Diğer modellerine de paketlere göre değişiklik göstermekle birlikte fiyat artışına giden Renault, 31 Kasım'a kadar güncel fiyat listesinden satış yapacak. İşte 2023 model sıfır Renault güncel fiyat listesi…

RENAULT KASIM AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ZAMLI FİYAT LİSTESİ

2024 Model Renault Clio;

equilibre 1.0 SCe 65 hp: 852.000 TL

equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 949.900 TL

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 988.900 TL

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: 1.041.900 TL

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: 1.286.900 TL

2023 model Renault Taliant;

Joy 1.0 Sce 65 bg: 837.900 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 940.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 989.900 TL

2023 model ZOE E-TECH;

Intense R135: 1.348.900 TL

2023 Model Captur;

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.347.000 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.403.900 TL

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.538.000 TL

2023 Model MEGANE E-TECH;

Techno EV60 220 hp: 1.499.000 TL

Iconic EV60 220 hp: 1.633.000 TL

2023 Model Megane Sedane;

Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.031.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.164.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.179.000 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.244.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.413.900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.316.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.485.000 TL

2023 Model Austral;

techno mild hybrid 160 hp auto: 1.699.000 TL

techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 1.756.000 TL

techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp: 1.987.000 TL

2023 Model Renault Koleos;

Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 2.024.000 TL

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