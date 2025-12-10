Sosyal medyada izlenme oyunu: Sokak röportajı mı, provokasyon mu?

YAPAY ZEKA İLE "NİFAK TOHUMU" TEHLİKESİ
Teknolojinin kötüye kullanımına da değinen Yüksel Aytuğ, yapay zeka destekli manipülasyonlara karşı meslek kuruluşlarını göreve çağırdı ve "Yapay zeka yardımıyla ya da sahte sokak röportajları ile tamamen yapay zeka tarafından yaratılmış tiplerle istediklerini onlara söyletiyorlar, dublaj yaptırıyorlar. Bu algı operasyonuyla da mevcut hükümeti, iktidarı sözde zora düşüreceklerini zannediyorlar. Bir manipülasyon doğuyor kendiliğinden ve halkın arasına nifak tohumları serpiyor. Açıkça halkı galeyana getiriyorlar. Meslek kuruluşlarını göreve çağırıyorum; burada bu rezilliğe bir dur demeleri lazım. Çünkü gazetecilerin adını kötüye çıkartan, saygınlığını zedeleyen, kendisine gazeteci süsü veren sahtekarların ekmeğine yağ süren bir uygulamadan söz ediyoruz. Halkımız da bilinçli olsun; logosunu tanımadıklarını araştırsın, hatta görev kartı, kimlik kartı, basın kartı sorsun." ifadelerini kullandı.