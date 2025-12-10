Sosyal medyada izlenme oyunu: Sokak röportajı mı, provokasyon mu?

"HUKUKİ DÜZENLEME ŞART"

Ekrem Kızıltaş, yalan haber yaymanın ve toplumu kutuplaştırmanın suç olduğunu hatırlatarak, yasal düzenlemenin gerekliliğini vurgulayarak, "Birilerinin kasıtlı şekilde ortalığı karıştırmak maksadıyla sorular sorup buna uygun cevaplar almaları, uygun cevaplar almadıkları taktirde muhataplarını ikna ederek buna yönelik cevap alma çabaları aslında mevcut kanunlara göre suç. Yalan olmayan haberi yaymak, insanları birbirine düşürmeye çalışmak zaten suç."

"Bunun sosyal medya üzerinden yapılıyor olması iki yönlü bir düzenlemeyi gerektiriyor. Bir; bu tür şeyler yapanların hukuki müeyyidelere maruz kalmaları şart. Bir de artık bu niyetle çalışanların öyle elini kolunu sallayıp çalışmalarının önüne geçecek düzenlemeler olmalı." ifadelerini kullandı.