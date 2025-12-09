Sığmıyor derdine son! Evinizin en küçük odası bile genişleyecek: İşte o dekorasyon sırları

Klasik Komodinlere Veda: Duvara Monte Çözümler

Yer kaplayan komodinler yerine duvara monte raf sistemleri tercih ediliyor. Hem modern bir görünüm katıyor hem de zeminden temizlik yapmayı kolaylaştırıyor. Üstelik kitap, su bardağı, telefon gibi eşyalar için yeterli alan sağlıyor.